RNP: тариф на отопление растет, а проблема с должниками так и не решена

В связи со сложной ситуацией в сфере энергоресурсов, на которую влияет геополитическая ситуация, прогнозы роста цен на отопление очень печальные, сообщили в Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Для предотвращения рисков в подключении отопления муниципальное предприятие на протяжении прошлых двух лет неоднократно предлагало внести поправки в нормативные акты. К сожалению, пока безрезультатно.

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Общий долг клиентов RNP поставщику услуг Rīgas siltums за предыдущий отопительный сезон составляет 3,9 миллиона евро. Таким образом, вместе с новыми вызовами остаются нерешенными и старые проблемы. Например, согласно нормативам, поставщик отопительных услуг может не подключать отопление, если не оплачено 100% предоставленного сервиса. Даже если кто-то из клиентов умер, кто-то является неплатежеспособным или не может рассчитаться за услуги, с него взыскивают долг, что занимает более нескольких месяцев.

Как подчеркнули в RNP, это касается как домоуправляющих, так и клиентов, которые честно оплачивают счета за отопление. Муниципальное предприятие неоднократно поднимало этот вопрос и в Министерстве экономики, и в подкомиссии Сейма. В прошлом году впервые при сотрудничестве RNP и Rīgas siltums началось списание долгов, которые невозможно вернуть.

Председатель правления RNP Роналдс Нейманис заявил, что, если сравнить тариф на отопление и рост долга, при повышении тарифа на 60% долг вырос только на 30%.

"Добросовестность клиентов, успешное информирование о сроках оплаты, а также предупредительные действия по взысканию долгов дали свои результаты. Я хотел бы поблагодарить наших клиентов за это. Однако этого нельзя сказать о всех вовлеченных сторонах — изменения в нормативные акты внесены не были, поэтому не можем исключить, что после лета последует один из крупнейших отопительных кризисов в Риге, поскольку откладываемый на протяжении десятилетий вопрос о подключении отопления не решен. Это усилит и исторически самый высокий тариф на отопление. Вопреки обещанному, Минэкономики не предприняло никаких шагов к решению вопроса", — сказал он.

Дополнительные изменения ожидаются в техническом обслуживании внутренних систем теплоснабжения в домах RNP. Объявлен конкурс на закупку услуги содержания системы центрального отопления в следующем сезоне, когда закончится срок действия контракта с Siltumserviss Rīga. Срок подачи заявок продлен до 30 мая, закупка на техобслуживание внутренних систем теплоснабжения разделена на две части: правый и левый берега Даугавы.

Кроме того, в RNP указали, что в этом году отопительный сезон закончился раньше, чем в предыдущие годы. Учитывая долгосрочные прогнозы погоды, весной этого года отопление можно было отключить уже в апреле. Это значит, что последний счет за отопление в этом сезоне клиенты получат в мае, а не как в другие годы — в июне.

Также в RNP напомнили, что если у клиентов появились долги, экономические трудности или другие социальные проблемы, есть возможность обратиться за социальной помощью: при сотрудничестве с Социальной службой Рижской думы введена система, согласно которой наряду с напоминанием о просроченном платеже указаны контактные данные учреждения, куда стоит обратиться за поддержкой.