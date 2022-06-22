RNP вновь будет применять штрафные санкции за просроченные платежи

Учитывая то, что предприятия Rīgas siltums и Rīgas ūdens возобновили применение пени за просроченные платежи, предприятие Rīgas namu pārvaldnieks также "вынуждено возобновить применение штрафных санкций".

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Компания Rīgas namu pārvaldnieks приняла решение вновь применять пени с 1 июля, так как услуги поставщиков составляют значительную часть от общего объема счетов RNP за коммунальные услуги. Во время пандемии Covid-19 предприятие отменило практику применения пени и было готово не применять штрафные санкции и дальше.

Как ранее заявил председатель правления RNP Роналдс Нейманис, отопительный сезон клиенты RNP завершили с долгом в размере 2,2 млн евро, что на 3,2% меньше, чем в конце предыдущего отопительного сезона.

В 2021 году RNP работал с прибылью в размере 4,1 млн евро. Оборот компания по сравнению с 2020 годом вырос на неполные 10% и составил 61,149 млн евро.