RNP возобновляет начисление штрафных процентов

С 1 августа муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) вновь начнет применять штрафные проценты за просроченные платежи. Ранее на фоне энергокризиса и роста тарифов RNP приостановило расчет штрафных процентов на время отопительного сезона, пояснили на предприятии.

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Решение о возобновлении штрафных процентов также приняли муниципальные предприятия Rīgas siltums и Rīgas ūdens.

"С окончанием отопительного сезона и стабилизацией ситуации в энергетическом секторе, когда цены на энергоресурсы существенно снизились, изменились условия, на основе которых до сих пор был приостановлен расчет процентов за просрочку платежей", — говорится в совместном заявлении компаний.

В свою очередь в RNP добавили, что отменили штрафные проценты, чтобы "поддержать клиентов и мотивировать их оплачивать услуги в соответствии с их возможностями" в отопительный сезон.

"RNP активно следит за изменениями экономической ситуации и при необходимости пересмотрит вопрос о применении процентов за просрочку платежа. Однако следует понимать, что из-за отдельных неплательщиков добросовестные соседи не должны пострадать. В результате целенаправленной реализации дебиторской политики мы уже сократили объем долга на 3,6 млн евро", - поясняет член правления RNP Лайла Кейселе.

Она добавила, что общее число должников RNP уменьшилось.

"Задолженность по текущему отопительному сезону в июне по сравнению с ситуацией в мае этого года снизилась на 23%, так как задолженность по отопительному сезону в основном выплачивается клиентами в летнее время, когда размер регулярных счетов уменьшается. Уже сейчас мы наблюдаем более активное погашение долгов и получение от клиентов большей суммы средств за невыполненные расчеты в отопительный сезон. Мы благодарим наших клиентов за своевременные расчеты, поскольку, несмотря на рост цен на энергоресурсы, уровень платежной дисциплины клиентов в этом году выше, чем летом прошлого года", — указала Кейселе.

Представитель предприятия добавила, что при управлении жилыми домами RNP, помимо прочего, выполняет посредническую функцию, обеспечивая жильцам получение услуг и расчетов с поставщиками услуг.

"В случае невыполнения обязательств поставщики услуг рассчитывают проценты за просрочку платежа. Следовательно, в случае неуплаты RNP включает штрафы в коммунальные счета для собственников квартир. Штрафы направлены на выполнение договорных обязательств сторон. В результате уклонение от выполнения условий договора становится финансово невыгодным для должника", — отметили на предприятии.