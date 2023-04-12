RNP закроет центры обслуживания клиентов "Югла" и "Земгале"
Foto: LETA

В целях оптимизации обслуживания клиентов и повышения качества работы Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) 1 мая закроет центры обслуживания клиентов "Югла" (Бривибас гатве 430А) и "Земгале" (улица Э. Смильгя 46), которые за последний год посетило наименьшее количество клиентов, сообщается на сайте RNP.

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Закрытие двух центров обслуживания клиентов укрепит потенциал других филиалов RNP. Предприятие отмечает, что RNP будет радо приветствовать жителей в остальных центрах обслуживания клиентов, также можно воспользоваться корзиной электронных услуг на сайте www.eparvaldnieks.lv.

Информация об адресах и времени приема центров обслуживания клиентов RNP доступна по этой ссылке.

RNP напоминает, что для получения консультации или подачи документов по вопросам управления жильем можно использовать следующие каналы связи:

  • телефон 8900;
  • адрес электронной почты rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv (необходимо в письме указать телефонный номер для связи с клиентом);
  • личное сообщение в Facebook или Twitter;
  • документы также можно оставить в почтовом ящике любого Центра обслуживания клиентов (необходимо указать телефонный номер для связи с клиентом);
  • можно отправить письмо на юридический адрес RNP — улица Александра Чака 42, Рига, LV-1011.
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