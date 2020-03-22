Роберт Фурманис: о цинизме Сейма и жизнях медиков

20 марта у депутатов Сейма была возможность во время голосования исправить ошибку, допущенную при принятии бюджета на этот год. 46-е предложение во втором чтении Закона "О чрезвычайных ситуациях в связи с распространением Covid-19" предусматривало повышение заработной платы медицинскому персоналу, который в настоящее время борется и лечит пациентов ужасного вируса SARS 2. "За" свои голоса за это предложение отдали 36 депутатов, "против" или "воздержались" — всего вместе 38.

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Роберт Фурманис — вице-президент Латвийского общества врачей. Статья публикуется в переводе с латышского (оригинал).

Из оппозиции сбежала бывший министр здравоохранения Анда Чакша, которая своим голосом могла решить этот вопрос в пользу работников здравоохранения. У голосования было еще два последствия. Позиция аплодировала медикам, но после этого их предала ("кинула"), а депутаты Attīstībai PAR голосовали по велению совести, а не под диктат министра финансов Яниса Рейрса. Министр финансов обещал миллиард или даже два, но разделит он их между банками, кредитами, большими предприятиями, а не между обычными людьми, которые противостоят вирусу.

Врач остается самым незащищенным в борьбе против вируса. Каждый раз, когда я как анестезиолог наклоняюсь над головой пациента для интубации — в народе это называют "вставляют дыхательную трубку", я помню, что мои глаза находятся в 10 сантиметрах, а не двух метрах от выдоха пациента.

Да, я пытаюсь защититься всеми возможными способами, но я знаю, что для многих анестезиологов в мире это заканчивается заражением Covid–19. Каждый раз, когда медсестра прокалывает вену пациенту, прикрепляя контрольное оборудование, я представляю, что произойдет, если она слегка повредит пальцы. Я знаю, что медсестры — выдающиеся профессионалы, но в мире, к сожалению, уже были такие случаи при передаче заболевания.

То, что нам нужно будет лечить серьезно больных пациентов с Covid–19 это не аксиома, это реальность. Я трезво осознаю, что мне придется иметь дело с тяжелыми респираторными пациентами, которых придется интубировать, чтобы обеспечить достаточным количеством кислорода. Потому что Covid-19 особенно опасен при тяжелой респираторной патологии. Единственный способ спасти пациента — это искусственное дыхание.

Я сейчас не говорю об о́стром респираторном дистресс-синдроме, который обычно является главной причиной смертельных случаев от Covid-19, когда анестезиолог, реаниматолог действительно находится один на один со смертью.

Медицинские работники не защищены в борьбе против Covid–19. Я не буду говорить о том, что не хватает защитных костюмов. Я говорю о реальности: 3,8% от числа всех заразившихся в мире коронавирусом составляют медицинские работники. Больше всего опасности подвержены окулисты, ЛОРы, стоматологи и анестизиологи. Врач каждый день рискует заболеть, но еще больше он рискует заразить своих близких, родителей.

Возможно, меня, как врача моя собственная болезнь беспокоит намного меньше, чем то, что я могу принести эту болезнь моим близким. И именно поэтому я нахожу неприятной, оскорбительной и непонятной позицию Сейма и правительства — трепаться о карантине, избегая ответственности за профилактику и лечение. Вся ответственность, вся работа возлагается на медиков, а вы греетесь на пресс-конференциях, вышибаете слезы, а затем долго распинаетесь о том, как вы часами обсуждали что-то за свою большую зарплату в правительстве или на каком-то внеочередном собрании.

Коллеги, Сейм и правительство дали вам сигнал: никому ваши заботы неинтересны. Если вы заболеете — никто о вас не позаботится, никто не оплатит ваше лечение, никто вас не защитит!