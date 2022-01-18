Роберт Зиле стал одним из 14 вице-председателей Европарламента

Во вторник, 18 января, депутаты Европарламента (ЕП) на пленарном заседании в Страсбурге выбрали новое руководство ЕП — депутат от Мальты Роберта Метсола избрана председателем парламента, а европарламентарий от Латвии Роберт Зиле (Национальное объединение) стал одним из 14 вице-председателей и членом президиума ЕП, сообщила порталу Delfi представитель Национального объединения Лайма Мелкина.

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За Зиле проголосовали 403 европарламентария во втором туре выборов.

Зиле, которого Европейские консерваторы и реформисты номинировали на должность вице-председателя фракции, стал первым депутатом из стран Балтии, избранным на пост вице-председателя ЕП. Зиле руководит работой фракции в транспортном комитете, а также работает в комитетах по экономическим и монетарным делам, налогам и бюджету, а также представляет фракцию на президентских конференциях ЕП.

"Без сомнения, это большая честь. Я всегда подчеркивал, что, будучи выходцем из маленькой страны, единственный способ, как можно повлиять на решения в Европарламенте — опыт и способность создавать влияние, искать союзников. Радует, что на протяжении многих лет это ценили и латвийские избиратели, которые доверили свой гражданский голос, и депутаты из 27 стран Евросоюза. Для меня ежедневная работа в комитетах ЕП не уменьшится, рад, что смогу представлять Латвию и Балтийский регион в президиуме ЕП, кроме того начну это делать в символическое время памяти баррикад", — указал Зиле.

Президиум Европарламента состоит из председателя ЕП, 14 вице-председателей, пяти квесторов, которые избираются на два с половиной года с возможностью переизбрания. Президиум отвечает за ведение пленарных заседаний ЕП, решение административных и финансовых вопросов, организацию пленарных заседаний, план бюджета и другие приоритеты. Президиум встречается два раза в месяц.