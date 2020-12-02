Родители смогут получать пособие, если по окончании декрета из-за ЧС не могут вернуться на работу

Правительство решило вернуть поддержку родителям, которые должны вот-вот выйти из декрета, но из-за чрезвычайной ситуации не могут этого сделать. Они смогут продолжать получать пособие по уходу за ребенком, сообщает Министерство благосостояния.

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Родитель сможет продолжить получать пособие за период с 9 ноября 2020 года до момента, пока не вернется на работу или до завершения чрезвычайной ситуации. Пособие будет равно пособию по уходу за ребенком, если оно не превышало 700 евро в месяц.

За поправку к соответствующему законопроекту должен проголосовать Сейм.