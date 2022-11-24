Родители смогут позже сообщать поставщику питания, что ребенка не будет в школе

Родители учащихся смогут сообщать поставщику общественного питания об отсутствии ребенка в школе позже, чем это установлено сейчас. Решение о поправках к обязательным правилам сегодня примет Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы.

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Сейчас родители школьников или совершеннолетние школьники самостоятельно обязаны сообщить поставщику общественного питания об отсутствии школьника в образовательном заведении до 21:00 предыдущего дня.

Согласно поправкам, об отсутствии ребенка в школе можно будет сообщать до 7 часов утра текущих суток.

Окончательное решение о поправках к правилам должны будут принять на заседании Рижской думы.