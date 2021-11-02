Родители учеников одной из рижских школ из-за непривитых педагогов думают о смене учебного заведения

В Риге есть несколько школ, в которых без ковид-сертификата по-прежнему работают не менее 10 или даже больше сотрудников. Среди них есть и Рижская Вальдорфская школа, в которой от Covid-19 не вакцинировались 12 учителей, двое уже подали заявление об увольнении. Об этом сообщает Lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Некоторые родители учеников Вальдорфской школы очень разочарованы выбором учителей и рассматривают возможность смены учебного заведения. Часть из них описывает ситуацию в школе как печальную, но отказывается говорит об этом публично. В связи с нежеланием вакцинироваться два учителя уволились из школы, еще 12 педагогов не привиты и скорее всего покинут рабочее место. Всего это 14 преподавателей.

По словам матери одного из учеников Лиене, ей хотелось бы, чтобы дети посещали школу, а общество будущего было умным и развитым.

"Поэтому, конечно, я за вакцинацию", — заявила женщина в беседе с журналистами.

Родители отметили, что не только руководство школы или самоуправление оказались в неловкой ситуации, но и матери и отцы детей, которые обеспокоены дальнейшем развитием качественного образовательного процесса и рассматривают возможность смены школы.

По мнению отца одной из учениц Дайниса, школа не сможет больше обеспечить качественное содержание образования и многие родители рассматривают вариант перевод своих детей в другое учебное заведение, где учителя привиты от коронавируса.

Тем временем директор школы Мара Свилане пообещала, что в ближайшее время состоится родительское собрание. В разговоре с LTV она подчеркнула, что уходит учительница начальной школы, которая преподает часть предметов. По словам Свилане, школа сделает все для успешного окончания учебного года.

Пока никто не забрал свои документы из школы. Есть возможности сменить учебное заведение, но Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы не рекомендует этого делать.

Руководитель Отдела общеобразовательных школ Анита Петеркопа пояснила, что каждая школа думает о качестве, проводит перепланировку учебной работы, также в школах есть педагоги, которые работают на неполную ставку. Они смогут взять на себя обязанности коллег. Петеркопа также заявила, что она не рекомендует родителям менять учебное заведение ребенка.

В Рижской думе также пообещали обеспечить учебный процесс во всех образовательных учреждениях столицы.