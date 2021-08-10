Родительская организация поддерживает обязательную вакцинацию педагогов для начала очной учебы

Общество Vecāki par izglītību поддерживает предложение ввести обязательную вакцинацию против Covid-19 для работников образования, поскольку это существенное предусловие для возобновления очной учебы осенью.

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Председатель общества Силвия Титова-Мейя в интервью программе Латвийского ТВ "Утренняя панорама" выразила удовлетворенность тем, что в целом охват вакцинацией растет, достигнув самых высоких показателей среди преподаватеоей вузов. "Это немного печально для воспитателей дошкольных учреждений, где охват вакцинацией ниже", — добавила Титова-Мейя, подчеркнув, что более всего родителей заботит то, смогут ли дети осенью учиться очно.

При удаленном обучении все родители чувствовали дополнительную нагрузку, поскольку в дистанционном режиме и без консультаций учителя качественный процесс невозможен в долгосрочной перспективе, указала Титова-Мейя. Также общество считает, что длительное удаленное обучение оказывает влияние психоэмоциональное состояние детей, а также не дает родителям полноценно работать.

Титова-Мейя отметила, что уровень знаний, который достигается при такой учебе, зависит от участия родителей в обеспечении учебного процесса. "Уровень знаний снизился среди тех, кто не мог следить за образованием своих детей. Родители были очень вовлечены в процесс обучения", — сказал глава ассоциации.

Глава общества отметила, что сейчас "жизнь такова, что нет никаких вариантов — либо все мы вакцинированы и вернемся к обычной жизни, либо все мы сидим за компьютерами и через годы получаем результат, который скажется на знаниях детей".

На вопрос, поддерживает ли она поправки, требующие обязательную вакцинацию учителей, Титова-Мейя ответила утвердительно: "Мы за обязательную вакцинацию".

Как сообщалось, правительство ранее приняло решение, что у работодателя будет право уволить сотрудника, который не получил сертификат Covid-19 до 15 сентября. Министры также согласились с тем, что вакцинация будет обязательной для тех, кто работает в медицинских, социальных и образовательных учреждениях. Сейму еще предстоит утвердить это решение.