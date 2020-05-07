Родителям больше не надо сдавать в детсад справки о том, что они не были за границей
Foto: Panthermedia/Scanpix

Чтобы дети могли посещать дошкольные образовательные учреждения, родителям больше не придется еженедельно представлять письменные подтверждения детским садам о том, что и родители, и ребенок не были за границей в течение последних 14 дней. Об этом сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Министр пояснила, что в четверг правительство решило, что письменное подтверждение больше не требуется, поскольку на территории Латвии действуют существенные ограничения на передвижение и такое подтверждение больше не актуально.

Однако Винькеле подчеркнула, что это не означает, что родители могут приводить больных детей в детские сады.

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LETA

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LETA
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