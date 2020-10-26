Родителям могут разрешить самим решать, отправлять ли детей в школу во время пандемии

Рассматривается возможность позволить родителям самим решать, отправлять ли детей в условиях Covid-19 в школу, обеспечив оставшимся дома возможности для удаленного обучения, сообщил после заседания коалиции министр юстиции Янис Борданс.
Он подчеркнул, что сейчас крайне важен вопрос об ограничении заболеваемости и сохранении здоровья людей, а также помощь тем, кто из-за Covid-19 оказался в сложной ситуации.
Поэтому нужно дать людям возможность уменьшить контакты и очные встречи, одновременно сохранив возможность контактов там, где это остро необходимо, например, в сфере образования.
По словам Борданса, от министра образования и науки Илги Шуплински получено концептуальное согласие дать родителям возможность выбора, отправлять детей в школу или нет. "Как оказалось на практике, школа является одним из тех мест, где болезнь очень сильно распространяется", — отметил министр.
Как сообщалось, сегодня после осенних каникул обучение на месте в школах проводится только для 1-6-х классов, а остальные классы учатся дистанционно. Такое решение было принято, чтобы уменьшить быстрое ухудшение эпидемиологической ситуации.