Родителям могут разрешить самим решать, отправлять ли детей в школу во время пандемии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Рассматривается возможность позволить родителям самим решать, отправлять ли детей в условиях Covid-19 в школу, обеспечив оставшимся дома возможности для удаленного обучения, сообщил после заседания коалиции министр юстиции Янис Борданс.

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Он подчеркнул, что сейчас крайне важен вопрос об ограничении заболеваемости и сохранении здоровья людей, а также помощь тем, кто из-за Covid-19 оказался в сложной ситуации.

Поэтому нужно дать людям возможность уменьшить контакты и очные встречи, одновременно сохранив возможность контактов там, где это остро необходимо, например, в сфере образования.

По словам Борданса, от министра образования и науки Илги Шуплински получено концептуальное согласие дать родителям возможность выбора, отправлять детей в школу или нет. "Как оказалось на практике, школа является одним из тех мест, где болезнь очень сильно распространяется", — отметил министр.

Как сообщалось, сегодня после осенних каникул обучение на месте в школах проводится только для 1-6-х классов, а остальные классы учатся дистанционно. Такое решение было принято, чтобы уменьшить быстрое ухудшение эпидемиологической ситуации.

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LETA

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LETA

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