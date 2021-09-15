Родившихся в Рижском зоопарке львят назвали Варисом и Тейкой

Львята, которые родились в Рижском зоопарке 31 мая, получили имена Варис и Тейка. Имена для львят были выбраны по результатам конкурса детских рисунков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник в Рижском зоопарке состоялось мероприятие с участием мэра Риги Мартиньша Стакиса (Par!/Прогрессивные и министра охраны среды и регионального развития Артура Томса Плешса (АР!), на котором были объявлены имена львят.

На конкурс, в котором могли участвовать дети до 12 лет, было прислано 1429 предложений: 687 имен для маленькой львицы и 742 имени для львенка.

"Рождение львят и их взросление в Рижском зоопарке, безусловно, еще больше заставят рижан гордиться нашим зоопарком, а гостей города — полюбить это особое место. Изображение льва уже столетия украшает герб Риги", — отметил Стакис.

В зоопарке сообщили, что львята развиваются соответственно возрасту и в хорошую погоду много времени проводят на открытой площадке, радуя посетителей.

Африканские львы включены в Красную книгу как чувствительный вид, так как их выживание в природе во многих регионах находится под угрозой. Для контроля за их содержанием в зоопарках основана Европейская программа находящихся под угрозой исчезновения африканских львов.

Самец Кали и самка Цванга, которые принесли потомство в Рижском зоопарке, являются ценными животными для этой программы, их происхождение — Национальный парк Крюгера в ЮАР.