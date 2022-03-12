“Рок против оккупации”: в Цесисе прошел концерт в поддержку Украины

В субботу, 12 марта, в Цесисе состоялся концерт в поддержку Украины “Рок против оккупации”. Музыканты-участники обратили внимание на жестокое вторжение российской армии в Украину, призывая слушателей поддержать борьбу за свободу пожертвованиями.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама





В течение вечера на счене возле Цесисского замка выступили группы Pērkons, Dzelzs vilks, Inokentijs Mārpls, Oranžās brīvdienas, Queentessence, музыкант Рихардс Сауле и другие.

Концерт организовал цесисский Fonoklubs и группа Oranžās brīvdienas. Вход был бесплатный, во время мероприятия слушатели могли звонить по телефону Ziedot.lv – 9000 6086 и жертвовать деньги жителей Украины и украинские вооруженные силы.

Как в Twitter сообщили организаторы, за время концерта ящики для пожертвований были заполнены.