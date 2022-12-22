Росликов пообещал не давать интервью пропагандистским каналам

Лидер политической партии "За стабильность!" Алексей Росликов обязался в дальнейшем не давать интервью информационным ресурсам, которые используются в пропагандистских целях и находятся под контролем подсанкционных лиц. Об этом политик заявил в разговоре с агентством LETA.

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Росликов положительно оценил предупреждение Службы государственной безопасности о заявлениях членов партии "За стабильность!", данных российским и белорусским информационным ресурсам. Депутат признал, что СГБ выполняет свои обязанности, следя за общественным пространством.

"Однозначно, нужно учитывать то, что говорит СГБ", — заявил он.

Предупреждение стало неожиданностью для лидера партии, потому что интервью, которое дали он и другая участница партии Глория Гревцова, не казалось противогосударственным. По его Росликова, в интервью говорилось о первых днях после выборов и о первом визите к президенту Эгилсу Левитсу, однако с учетом геополитической ситуации таких интервью больше не повторится, пообещал он.

Члены "За стабильность!" были удивлены, получив письменное предупреждение от СГБ вместо того, чтобы СГБ просто сказал, что в текущей ситуации такие интервью запрещены.

Служба должна предоставить список СМИ, которым депутаты не могут давать интервью, считает Росликов, ведь различные СМИ очень активно пытаются общаться с политическими деятелями и задавать им вопросы — а у него нет объективной возможности узнать, находятся ли звонящие ему журналисты под санкциями.

Представители партии направили в СГБ ряд вопросов о том, как выявлять пропагандистские СМИ и подсанкционных журналистов, а также как действовать, если такие СМИ используют публичную позицию партии в своем контенте без разрешения ее членов.

Ранее стало известно, что Служба государственной безопасности высказала предупреждение зарегистрированной в Латвии политической партии "За стабильность!" в связи с тем, что ее члены высказывались в масс-медиа, используемых в пропагандистских целях Россией и Беларусью. В том числе, в масс-медиа, которые контролируют люди, находящиеся под экономическими и финансовыми санкциями ЕС, сообщили порталу Delfi в СГБ.

СГБ пояснила, что в рамках своей компетенции, производя мониторинг информационного пространства, СГБ констатировала, что в интервью российским и белорусским пропагандистским масс-медиа члены партии "За стабильность!" и депутаты 14-го Сейма Алексей Росликов и Глория Гревцова выступали с высказываниями, которые противоречат 5-й части 7-й статьи Закона "О политических партиях".

Эта норма гласит, что политической партии запрещено оказывать поддержку, в том числе информационную (пропагандистскую) лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной неделимости, суверенитету и независимости демократических стран или конституционному устройству.

СГБ проинформировало "За стабильность!" о своих выводах, а также предупредило эту политическую партию о недопустимости нарушения запретов, установленных Законом о политических партиях. Также СГБ призвала партию не допускать дальнейших противоправных действий и предупредило, что в противном случае как спецслужба применит правовые инструменты против партии.