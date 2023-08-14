Росликов: правительству не хватает динамики, потому что его уже пять лет возглавляет Кариньш

Правительству не хватает динамики, потому что его уже пять лет возглавляет премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), заявил глава партии "Стабильность!", депутат Сейма Алексей Росликов во время конгресса политической силы в воскресенье, 13 августа.

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Росликов также отметил, что все, кто голосовал за "Стабильность!" на выборах, положительно оценивают ее работу.

Обращаясь к собравшимся на латышском и русском языках, политик сказал, что обязанность депутатов — каждый день посвящать тому, чтобы у общества было безопасное будущее, пожилые люди имели возможность провести старость в Латвии, а молодежь не хотела уезжать из страны.

Политик призвал отнестись к его докладу критически, так как "Стабильность!" сейчас находится в центре внимания.

"Мы быстрорастущая политическая сила, мы сейчас показываем результаты, и наши политические оппоненты боятся, что мы в один день сможем возглавить эту страну и предложить компетентный Кабинет министров, и показать более сильный, лучший и мощный результат, чем они показывают сейчас", — заявил Росликов.

Лидер партии "Стабильность!" призвал присутствующих быть бдительными, ведь они знают гораздо больше, чем общество. На данный момент общество не готово к информации, но мир меняется и необходима "оборона, внутренняя мобилизация, чтобы защитить свою страну и сделать ее великой". Это нужно не только политической силе, но и народу, заявил Росликов.

В настоящее время партия имеет четыре представительства — в Риге, Вентспилсе, Резекне и Даугавпилсе, где ежедневно оказывает всевозможную помощь людям. Лидер партии "Стабильность!" сравнил политическую силу с омбудсменом, заявив, что она также оказывает юридическую помощь.

Партия создавалась два года назад и она уже показывала убедительный результат, но сейчас, например, в Латгале "Стабильность!" находится на первом месте, а в Риге она делит третье, четвертое место, а по мнению политика, это огромный успех. По словам Росликова, 60% избирателей партии являются русскоговорящими, а 40% говорят на латышском языке.