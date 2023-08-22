Росликов призывает СЗК сдержать предвыборные обещания и отказаться от сотрудничества с "Новым Единством"

Союз зеленых и крестьян (СЗК) должен выполнить свои предвыборные обещания и отказаться от сотрудничества с "Новым Единством", считает лидер партии "Стабильность" Алексей Росликов.

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В программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) Росликов заявил, что "[президенту] Эдгару [Ринкевичу] сейчас крайне важно быть в центре внимания и производить хорошее впечатление на избирателей", поэтому "Стабильность" постарается использовать разговор с ним как возможность обсудить "действительно актуальные вещи" — коммунальные платежи, цены в магазинах, а также "какова позиция Эдгара [Ринкевича] относительно того, чтобы, может быть, наконец прекратить выдвигать "Новое Единство"".

Партии "Стабильность" не важно самой быть в правительстве, а важно, чтобы правительство было для людей, заявил Росликов.

Росликов напомнил, что перед выборами СЗК обещала пойти против "Нового Единства" со своим премьером Айваром Лембергсом. Поэтому Росликов призывает СЗК отказаться от сотрудничества с "Новым Единством" и самим сформировать правительство.

Говоря о том, будет ли "Стабильность" поддерживать решения будущего правительства, находясь в оппозиции, депутат заявил, что для этого в следующей коалиции не должно быть "Единства". С другими партиями у "Стабильности" нет столь глубоких разногласий, что позволило бы поддержать некоторые предложения коалиции. "Даже с националистами, если только партия прекратит свою искусственную борьбу с русскими, что является абсолютным идиотизмом, а будет придерживается того, что самое главное для Латвии — это экономика", — сказал Росликов.

Сегодня Ринкевич продолжит встречи с политическими партиями, представленными в Сейме. В 10 часов он встретится с представителями Национального объединения, в 11.00 — с партией "Прогрессивные", в 13.00 — с партией "Стабильность", а в 14.00 — с представителями партии "Латвия на первом месте".

У партии "Стабильность" в Сейме десять мандатов.