Росликов: "Стабильность!" вряд ли поддержит кого-то из кандидатов в президенты

Оппозиционная партия "Cтабильность!" на президентских выборах, скорее всего, не поддержит ни одного из кандидатов, заявил в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель парламентской фракции партии Алексей Росликов.

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"Cтабильность!" примет официальное решение о своей позиции незадолго до заседания Сейма, но, скорее всего, она будет такой же, о которой партия заявляла ранее.

На вопрос, будет ли президент избран сегодня, Росликов ответил утвердительно. По его мнению, на президентских выборах сегодня может победить кандидат "Нового Единства" - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Уже сообщалось, что сегодня Сейм будет выбирать нового президента Латвии. На пост президента претендуют три кандидата - Улдис Пиленс, Эдгар Ринкевич и Элина Пинто.

Для избрания президента необходим не менее 51 голос.

Если ни один из кандидатов не наберет не менее 51 голоса в первом туре выборов, за всех кандидатов нужно будет голосовать повторно. Если и тогда никто не будет выбран, в каждом последующем туре выборов будет исключаться кандидат, набравший меньше всего голосов.

Если кандидат не наберет 51 голос в последнем туре выборов или в последнем голосовании, придется проводить новые выборы ближе к середине июня.