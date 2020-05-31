Российская компания, связанная с Минобороны РФ, собиралась установить камеры вокруг озера Алукснес

Российское государственное ведомство, занимающееся безопасностью лесов, собиралось с ведома самоуправления установить камеры наблюдения вокруг озера Алукснес. Однако недалеко от озера находятся военные объекты. По требованию Службы госбезопасности (СГБ) проект был приостановлен, сообщает передача Nekā Personīga на телеканале TV3.

Алуксненское самоуправление в сотрудничестве с псковским "Противопожарным лесным центром" собиралось установить камеры вокруг озера Алукснес. Реализацией проекта должна была заниматься российская компания "Формоза-Сервис", которая выполняет в том числе оборонные заказы. Ее сервера хранятся в России, и есть риск, что российские спецслужбы могут использовать отснятые материалы.

Недалеко от озера находятся Школа пехотинцев Национальных вооруженных сил и штаб Земессардзе. Как минимум две камеры планировалось установить недалеко от них, и в поле зрения одной из них точно попадала дорога, ведущая к военному объекту.

После возражений Службы госбезопасности проект был приостановлен. "Мы в СГБ не считаем допустимым, чтобы из недружественной страны могли онлайн наблюдать за происходящими у нас в стране процессами", — подчеркнул Нормунд Межвиетс.

Мэр Алуксне Артур Дукулис (Союз "зеленых" и крестьян) подтвердил, что в 2018 году гости из России демонстрировали им, как в прямом эфире работают российские противопожарные камеры. Самоуправление предложением заинтересовалось. Оно бы обошлось в 340-380 тысяч евро.

При этом компании "Формоза-сервис" выдана лицензия ФСБ на работу с гостайной. Компания участвует в дигитализации российского Министерства обороны — в сотрудничестве с компанией "Воентелеком" они поставляли цифровые устройства в 50 регионов России и разрабатывали систему безопасности в Псковском аэропорту.

Один из крупнейших проектов компании называется "Лесохранитель". Совместно с компанией сотовой связи "Мегафон" они установили 800 противопожарных камер в 30 регионах России. Радиус работы каждой — 35 км, у каждой есть прямая связь с пожарными. Такие камеры стоят на границы со странами Балтии, и в качестве пилотного проекта уже установлены в Болгарии.

Латвийской стороне было обещано, что установленные в Латвии камеры будут связаны с латвийскими структурами — пожарными, полицией и скорой помощью. Это значит, отмечает передача, что в теории у российских служб мог появиться прямой доступ к внутренним системам латвийских служб.

Этот проект — часть латвийско-российской программы пограничного сотрудничества, значительную долю денег на нее выделяет Европа — 15 миллионов, столько же денег дает России, а Латвия — только 999 540 евро. Со стороны Латвии за программу отвечает Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

Nekā Personīga сообщает о еще одном проекте, который может потенциально создавать угрозу. 24 самоуправления Латгале и псковское предприятие "Горводоканал" за 3,8 миллиона евро исследуют питьевую воду в регионе. Представители "Горводоканала" собираются брать пробы воды по всей Латгале и ознакомиться с помещениями и технологиями самоуправлений, связанными с водой. Это объекты, имеющие важность с точки зрения государственной безопасности. Однако, несмотря на риски, проект продолжается.