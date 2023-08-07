Российские дипломаты выдворены из Латвии, но в посольстве РФ все еще может находиться оборудование для шпионажа

Российских дипломатов массово выдворили из многих стран мира, особенно после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Но это не значит, что со шпионажем покончено. Дипломаты уезжают, но часть сотрудников остается, как и оборудование, с помощью которого российские спецслужбы все еще могут получить ценную информацию. Об этом пишет LSM.lv.

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Добычей разведывательной информации занимаются спецслужбы многих стран мира. Но учитывая масштабы российской агрессии, особую злобу и жестокость, тому, что делает Россия, сейчас уделяется гораздо больше внимания. Даже если посольством, как в Риге, управляет только поверенный в делах.

По внешне видимому техническому оснащению здание российского посольства ничем не выделяется. Рекорд европейского масштаба установлен в Молдове. Там у России 28 антенн на одной крыше посольства в Кишиневе.

На это указало молдавское СМИ Jurnal. Для сравнения, посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс забрался на крышу своего посольства и сделал фотографию, на которой запечатлены только кондиционеры и деревянный крест, оставшийся с момента освящения здания.

Ранее весной международная сеть журналистов-расследователей VSquare опубликовала исчерпывающую сводку об оборудовании, расположенного на крышах российских посольств, и пришла к выводу, что наибольшее количество так называемых "шпионских антенн" на сегодняшний день составляет 17 — Россия разместила их над своим посольством в бельгийском Брюсселе, где расположены штаб-квартиры НАТО и Евросоюза.

Считается, что оборудование, установленное в посольствах России, может быть использовано для перехвата активности на радиоволнах и данных с мобильных телефонов, а также для прослушивания телефонных разговоров.

А как дела обстоят с крышей посольства РФ в Риге? Полученные во время полета дрона снимки Латвийское телевидение попросило оценить эксперта по радиосвязи — члена правления Латвийской лиги радиолюбителей Андрея Пукитиса.

"Очень интересное образование, похожее на маленькую заброшенную теплицу на крыше, где можно видеть, что что-то светить сквозь нее, а это наводит на мысль, что, возможно, под ней находится несколько антенн, которые скрыты от глаз. Потому что такие конструкции — обычно создаются радиопроницаемые конструкции, то есть под ней может быть несколько антенн, которые могут использоваться для каких-то секретных целей", допустил Пукитис.

Он подсчитал, что там еще установлена спутниковая антенна как для приема, так и для передачи данных. То, что напоминает белый грибок, может быть антенной глобальной системы навигации. Еще есть антенна беспроводного интернета или WiFi. Также есть ТВ-тарелка, которая позволяет принимать кремлевские телеканалы, и антенна для наземного телевидения.

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Но для сравнения, в Латвии крыша российского посольства не загружена большим количеством аппаратуры.

По оценкам специалистов, в странах Балтии Россия ведет наблюдение с самолетов-разведчиков и кораблей. В странах Балтии крыши используются меньше, возможно, еще и потому, что территории России и Беларуси, с которых можно шпионить, находятся близко.

Известно, что спецслужбы стран НАТО следят за изменениями на крышах российских посольств, фиксируют, что там нового и обмениваются информацией.

Приказать России вывезти не только дипломатов, но и технику, было бы нарушением Венской конвенции, а делать это, исходя из принципа неприкосновенности иностранных представительств, не принято, признают эксперты в области иностранных дел.

"Это вещи, которые идут с дипломатическими отношениями, и интерес служб разведки некоторых стран, особенно интерес вести разведку под дипломатическим прикрытием — ну это известно. Это, в свою очередь, накладывает обязательство на принимающую страну и ее структуры безопасности действовать, смотреть, какие риски есть в конкретной стране", — пояснил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш.

Деятельность иностранных спецслужб в Латвии контролируется Бюро по защите Сатверсме (SAB). На вопрос Латвийского телевидения об опасности, которую представляет здесь российское оборудование, комментарий краток — полученную контрразведывательную информацию об угрозах такого рода SAB регулярно предоставляет высшим должностным лицам Латвии.

В настоящее время SAB не обнаружил каких-либо угроз безопасности для широкой публики, которые могли бы создавать специальные технические средства в посольстве какой-либо страны в Риге.

Но шведские коллеги SAB из SAPO признали газете Expressen, что не хотят усложнять свою работу публичным обсуждением, например, того, что может сделать Россия оборудованием своего посольства в Стокгольме.