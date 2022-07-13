Российские хакеры уже больше месяца осуществляют кибератаки на Латвию

Свыше месяца крайне интенсивные атаки российских хакерских групп фиксируются в Латвии. В эфире программы "Подробности" Латвийского радио 4 директор Центра стратегической коммуникации НАТО (Stratcom) в Риге Янис Сартс сказал, что в этом контексте то, что в Латвии на выборах нельзя голосовать электронно — это хорошо, пишет портал rus.lsm.lv.

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Среди причин небывалой ранее активности кибератак называют намерение латвийских властей снести памятник советским воинами в рижской Пардаугаве, активную помощь Латвии Украине, сражающейся против армии РФ, а также приближающиеся парламентские выборы.

Цель DDoS-атак, по словам Сартса — сделать какие-то сайты и э-услуги недоступными жителям Латвии, и это может являться попыткой продемонстрировать силу РФ и слабость Латвии.

Инфраструктура Латвии в этой ситуации зарекомендовала себя, по оценке Stratcom, весьма достойно. Но в киберзащите нужно всегда быть готовыми к сюрпризам, хотя большинство возможных способов атак уже было пущено в ход и латвийской стороне хорошо знакомо.

"Мы о них знаем, инфраструктура для противоборства этому подготовлена, и как видим, люди тоже были готовы — но, конечно, всегда могут быть случаи, когда что-то просочится через все эти защитные слои, и что-то произойдет-таки. Но с точки зрения усилий им потребуется намного больше постараться, чтобы хоть что-то сработало", — сказал Янис Сартс.

В среду 13 июля в Латвии начинается прием кандидатских списков для выборов в парламент, да и сами выборы уже не за горами. Остается лишь порадоваться, говорит специалист, что политики в свое время прислушались к предостережениям и отказались от мысли ввести электронное голосование — решение современное, но более уязвимое с точки зрения безопасности.