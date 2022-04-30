Российские консульства в Лиепае и Даугавпилсе прекратили прием посетителей
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Российские консульства в Лиепае и Даугавпилсе прекратили прием посетителей несколько недель назад, сообщает агентство LETA. Связаться с посольством России в Латвии по этим вопросам агентству LETA пока не удалось.

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Как сообщается на сайте Генконсульства России в Даугавпилсе, консульство прекратило прием посетителей с 7 апреля. Генконсульство поясняет, что такие изменения являются "принудительными мерами", предпринятыми в результате решения латвийских властей, сокращающего консульское присутствие России в Латвии по "необоснованным причинам".

Интернет-портал Liepajniekiem.lv сообщает, что Генеральное консульство России в Лиепае не принимает посетителей с 18 апреля.

5 апреля МИД Латвии принял решение отозвать свое согласие на деятельность генеральных консульств России в Даугавпилсе и Лиепае, тем самым закрыв оба консульства России. Дипломатический персонал этих консульств объявлен нежелательным в Латвии и был вынужден покинуть страну. О решении Латвии сообщил посол России в ЛР Михаил Ванин.

Решение было принято в "знак солидарности с Украиной в ее борьбе против неспровоцированной и неоправданной военной агрессии и войны России". В МИД отметили, что Латвия неоднократно и самым решительным образом осуждала военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину.

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