Российские пенсионеры в Латвии получат пенсии до 19 декабря

Получатели российских пенсий в Латвии получат пенсии за четвертый квартал этого года (октябрь, ноябрь и декабрь) через Государственное агентство социального страхования (ГАСС) до 19 декабря, сообщила агентству LЕТА пресс-секретарь ГАСС Ивета Дайне.

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ГАСС выплачивает российские пенсии в соответствии с латвийско-российским договором о сотрудничестве в сфере социальной защиты, который действует с 19 января 2011 года.

Курс валют для российских пенсий установлен 9 ноября 2022 года и составляет 60,823100 рубля к 1 евро. Общая подлежащая выплате сумма превышает 6,2 млн евро.

Пенсии будут выплачены 10 798 проживающим в Латвии российским пенсионерам.

Выплата пенсий за первый квартал 2023 года (январь, февраль и март) запланирована в марте 2023 года.

ГАСС не располагает информацией о тех пенсионерах, которые получают российские пенсии на свои счета непосредственно из Пенсионного фонда РФ вне рамок договора.