Российские пограничники препятствовали въезду украинцев на территорию Латвии

Министерство иностранных дел констатировал, что российская пограничная служба тормозила въезд на территорию Латвии жителей Украины, но сейчас ситуация улучшилась. Об этом на заседании Комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественному сплочению сообщила парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство").

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С начала войны МИД оказывал помощь Управлению по делам гражданства и миграции (УДГМ) в выдаче долгосрочных виз украинским беженцам благодаря более быстрому оформлению документов. МИД направил 13 своих сотрудников в УДГМ для оказания помощи, и с 5 марта было выдано более 10 000 виз.

МИД констататировал, что в отдельных случаях, когда жители Украины пытались попасть в Латвию из России, этому чинились препятствия

"Был момент, когда мы получали известия о том, что российские пограничники препятствуют пересечению российско-латвийской границы гражданами Украины по только им понятным причинам. Так было, например, с детьми, у которых не было паспорт, а было только свидетельство о рождении — при том, что они въезжали с родителями", — рассказала Калниня-Лукашевича.

Учитывая, что Латвийская пограничная служба выдает визы уже на границе, в последние дни такие случаи не выявляются.

Глава УДГМ Майра Розе сообщила депутатам, что изначально визы населению Украины в основном выдавались в Риге, но сейчас популярными местами выдачи таких документов стали Юрмала, Лиепая, Елгава и Цесис.

Сейчас спрос на визы несколько снизился, но зато повысился на виды на жительство. Это связано с тем, что у людей нет документов для путешествий.

Как уже сообщалось, с начала войны 12 920 беженцев получили документы на жительство с правом на трудоустройство в Латвии, а 8 722 человека через муниципальные комиссии гражданской защиты заявили о том, что нуждаются в жилье, сообщило в среду Министерство внутренних дел.

Из 12 920 гражданских жителей Украины 10 641 человек получили гуманитарные визы и 2 279 — разрешения на временное проживание.

Всего украинские беженцы обращались в комиссии гражданской защиты за различной помощью 19 247 раз.

Несмотря на создание информационной системы, точное количество беженцев, прибывающих в Латвию, пока неизвестно. Это станет известно после ввода всех данных в систему.

При этом граждане Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи на проживание, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных учреждений.

Изначально Латвия подготовила план приема 10 000 украинских беженцев в Латвии, но теперь МВД подготовит план приема от 30 000 до 40 000 беженцев, сообщил во вторник LETA госсекретарь МВД Димитрий Трофимов.

Министр внутренних дел Мария Голубева (AP!) также признала во вторник после заседания правительства, что первоначально запланированное число принимаемых Латвией беженцев в 10 000 человек уже превышено, поэтому МВД дел готовит следующий этап плана приема. Чтобы договориться об этом, сначала необходимо определить ресурсы поддержки, имеющиеся в стране. Предполагается, что ясность будет на следующей неделе.