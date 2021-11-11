Российский "король мошенников" приговорен к 10 годам тюрьмы: в деле фигурировала Латвия
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Гражданина России приговорили к 10 годам тюремного заключения. Также "короля мошенников" обязали выплатить штраф в размере 3,8 миллиона долларов.

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Жукова задержали в Болгарии в 2018 году. Как следует из материалов дела, он использовал схему по накрутке просмотров онлайн-рекламы Methbot, на которой он заработал семь миллионов долларов.

Жертвами мошенничества стали The New York Times, The New York Post и Nestle Purina и многие другие компании. Полученные средства Жуков переводил на многочисленные личные и корпоративные банковские счета в Болгарии, России, Великобритании, Чехии, Латвии и на Кипре.

В мае суд в США вынес приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Кириллу Фирсову. Он проведет в заключении 30 месяцев.

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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