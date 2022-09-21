Россия может мобилизовать около 100 000 человек, считает посол Украины в Латвии

Российские планы о частичной мобилизации не реализуются в полной мере, но около 100 000 человек Кремлю призвать удастся, такое мнение высказал посол Украины в Латвии Олександр Мищенко, сообщает агентство LETA.

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Министерство обороны России сообщило о планах мобилизовать 300 000 резервистов. По словам Мищенко, в этих планах РФ нет ничего нового, поскольку "русские воюют человеческими трупами и льют кровь", что хорошо иллюстрируют времена Второй Мировой войны.

"Мы очень хорошо понимаем, что этот механизм не работает, поскольку там тоже будет коррупция. В то же время в принудительном порядке около 100 000 они наберут. Но у этих людей не будет мотивации, к тому же они понимают, что имеют дело с самой сильной армией в Европе и готовность наших европейских партнеров оказывать поддержке демотивирует еще больше. В то же время у них все еще есть возможности уничтожить много украинцев", — сказал посол.

Единственное, чего Россия может добиться объявленным шагом, так это большего количества жертв. По словам посла, если Путину не жалко свой народ, то Украина переживает за каждого своего гражданина. По словам дипломата, поставка в Украину беспилотников латвийского производства также позволит спасти жизни людей.

С точки зрения посла, используемые в российской риторике разговоры о применении ядерного оружия — не что иное, как агония российского режима.