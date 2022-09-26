Россия приостановит или прекратит соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Дату, с которой уехавшим в Латвию россиянам придется платить налоги с одних и тех же доходов в обеих странах, власти определят федеральным законом.

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В указе говорится, что Россия приостанавливает действие соглашения из-за нарушения Латвией своих обязательств — до их устранения или денонсации договора. Фактически это ответная мера — Латвия еще в мае заявила в одностороннем порядке о приостановке действия соглашения до вывода российских войск из Украины и восстановления ее территориальной целостности.

Само соглашение такой произвольной "приостановки" вообще не предусматривает — в этом и заключается нарушение. Поскольку Латвия вряд ли согласится его устранить и возобновить действие соглашения, Россия вероятнее всего просто его прекратит.

Утвердить решение о приостановке или денонсации соглашения с Латвией должна Госдума, которая ратифицировала его в 2010 году. Путин поручил правительству внести соответствующий законопроект в парламент.

Если исходить из условий соглашения, то в случае его прекращения оно перестанет действовать лишь в 2023 году, а платить налог с одних и тех же доходов сразу в двух странах россиянам придется с 2024 года, объяснил Би-би-си эксперт по налоговому законодательству адвокатского бюро "Пепеляев групп" Андрей Кириллов. Впрочем, говорит он, окончательное решение и дата его вступления в силу будут понятны только после принятия закона.

Не исключен вариант, что став налоговым резидентом Латвии, россиянин с момента, который определит закон, рискует заплатить в этой стране налог по ее законам сверх 30%, уплаченных в России.