Россия требует от властей стран Балтии обеспечить безопасность дипломатов РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от властей Латвии, Литвы и Эстонии принять необходимые меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников.

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"Неоднократно за последние дни в наши диппредставительства поступали звонки с различного рода угрозами, фиксируем и участившиеся хулиганские действия, в том числе в ходе митингов в непосредственной близости от посольств, журналисты в этих странах в открытую призывают к "осаде" наших дипмиссий. Вокруг посольства России в Вильнюсе такие действия фактически уже начались", — говорится в комментарии представителя МИД РФ.

В нем отмечается, что "на российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла".

"Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза. От компетентных органов этих стран требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников в рамках неукоснительного соблюдения Венских конвенций о дипломатических сношениях 1961 года и о консульских сношениях 1963 года", — говорится в комментарии.