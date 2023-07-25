Россия возобновляет выдачу электронных виз — в том числе гражданам Латвии

С 1 августа 2023 года граждане 52 стран, в том числе и Латвии, смогут оформлять электронные визы для въезда в Россию. Визы будут действительны на всей территории страны, сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.

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Электронная виза выдается на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на специализированном сайте МИД РФ либо через мобильное приложение, размещенное для загрузки на указанном сайте.

Заявление на оформление единой электронной визы необходимо подавать не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в РФ. К заявлению прикрепляются цифровая фотография лица и скан страницы с данными машиносчитываемого паспорта иностранного гражданина. Никаких других документов для получения единой электронной визы не требуется.

В соответствии с действующим российским законодательством, виза выдается платно. Стоимость — около 50 евро. При оформлении единой электронной визы для детей в возрасте до шести лет оплате подлежат только транзакционные издержки платежной системы (около двух евро).

Единая электронная виза дает право на однократный въезд в РФ и пребывание в стране с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.

Срок действия единой электронной визы составляет 60 суток со дня ее оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в РФ не более 16 суток со дня въезда на территорию страны.

Единые электронные визы действительны для въезда в РФ и выезда из РФ воздушным, автомобильным и водным транспортом, а также без использования транспортных средств только через пункты пропуска через государственную границу РФ.

Более подробную информацию об электронных визах в Россию можно найти здесь.

МИД Латвии не рекомендует посещать РФ

Ранее МИД Латвии призвал латвийцев воздерживаться от поездок в Россию и Беларусь. В МИД подчеркивают, что обе соседние страны крайне небезопасны, а консульскую помощь в случае неприятностей предоставить будет трудно. В ведомстве, впрочем, отмечают, что предупреждения имеют рекомендательный характер.

"Надо учитывать, что предупреждения о поездках имеют рекомендательный характер, так как мы не можем ограничить право людей выехать из Латвии. Мы также не можем запретить путешествующим посещать конкретные зарубежные страны, в том числе Беларусь или Россию. В Сатверсме сказано, что человек имеет право на свободное передвижение и что он может свободно выехать из страны. Важно, чтобы люди были информированы о том, что пассажирские перевозчики — ответственны, и чтобы они информировали пассажиров о предупреждениях до того, как те купили билет, чтобы люди могли оценить все риски", — заявила ранее в интервью Латвийскому радио 4 представитель МИД Латвии Диана Эглите.

Пассажирское сообщение между РФ и Латвией продолжается

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Несмотря на предупреждения МИД, жители Латвии по разным причинам продолжают посещать Россию и Беларусь. Как отмечает Rus.LSM.lv, из Латвии в РФ и РБ регулярно курсируют пассажирские автобусы. Стоимость проезда в составляет примерно 50-90 евро — в зависимости от направления.