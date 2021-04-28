Россия вышлет семь дипломатов стран Балтии и Словакии

Два сотрудника посольства Литвы, три дипломата Словакии, а также по одному работнику представительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели, сообщил МИД России агентству “РИА Новости”.

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Москва заявила представителям этих стран решительный протест, сообщает агентство.

Ранее страны Балтии и Словакия объявили нескольких сотрудников дипломатического представительства России персонами нон грата в качестве жеста солидарности с Чехией. Так же поступили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Польша, и Румыния.

Как уже сообщалось, власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Это стало причиной для высылки десятка человек с обеих сторон.