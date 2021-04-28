Россия вышлет семь дипломатов стран Балтии и Словакии
Foto: ""Purina"

Два сотрудника посольства Литвы, три дипломата Словакии, а также по одному работнику представительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели, сообщил МИД России агентству “РИА Новости”.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Москва заявила представителям этих стран решительный протест, сообщает агентство.

Ранее страны Балтии и Словакия объявили нескольких сотрудников дипломатического представительства России персонами нон грата в качестве жеста солидарности с Чехией. Так же поступили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Польша, и Румыния.

Как уже сообщалось, власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Это стало причиной для высылки десятка человек с обеих сторон.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия МИД России
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США