Россиянам за границей перестанут выдавать 10-летние загранпаспорта с чипом

С 26 августа граждане России за границей смогут подать документы только на пятилетний загранпаспорт. Это проблема для тех, кому нужен второй паспорт. Причина может быть в дефиците чипов.

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С 26 августа консульские отделы российских посольств за границей временно приостанавливают прием заявлений на выдачу паспортов сроком действия 10 лет, говорится на сайте МИДа России. Теперь, подавая документы за пределами России, ее граждане могут расчитывать только на пятилетний паспорт.

Консульские отделы российских посольств сообщают, что с 26 августа перестают выдавать биометрические загранпаспорта, действующие десять лет. Теперь, подавая документы за пределами России, ее граждане могут расчитывать только на пятилетний паспорт.

Сообщения об этом появились на сайтах посольств в европейских странах (в частности, в Латвии, Эстонии, Швеции, Италии, Германии), а также в Турции, Азербайджане, Казахстане.

Кроме того, аннулированы уже существующие записи на подачу документов на биометрические паспорта. В пятницу 26 августа соответствующие сообщения получили сотрудницы Би-би-си: одна от консульского отдела посольства в Латвии, другая — в Боснии и Герцеговине. Обеим предложили записаться на получение пятилетнего паспорта.

На сообщения о новом порядке оформления паспортов также обратили внимание "Медиазона" (признана "иноагентом") и "Бумага".

В чем причина

На сайтах посольств в Латвии и Турции новые правила объясняют "техническими причинами", причем на последнем подчеркивается, что они будут действовать, пока не будет урегулирован "вопрос изготовления паспортов с электронным носителем информации". Из этого можно сделать вывод, что новый порядок может быть связан с дефицитом чипов для биометрических паспортов.

Недостаток таких компонентов на фоне санкций стал одной из главных причин, по которой российскому минцифры пришлось заморозить проект электронных паспортов, писал Forbes со ссылкой на источники. О нехватке чипов для пластиковых карт говорила и исполнительный директор Сбера Ольга Маклакшина. Сотрудникам пришлось выковыривать чипы из старых карточек и вставлять в новые.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием в МИД России и ожидает ответа.

Кого это коснется

Тех, кому нужен второй загран. Главное функциональное отличие 10-летнего паспорта от пятилетнего в том, что он может быть вторым паспортом. А пятилетний — не может. Это сказано, в частности, на портале Госуслуг и на сайте консульского отдела посольства во Франции.

Второй загранпаспорт может быть необходим, если в первом закончились страницы и некуда ставить новые визы и штампы. Также его полезно иметь при подаче документов на визу: не исключено, что один паспорт "застрянет" в иностранном консульстве. Наконец, разные загранпаспорта используют для поездок в конфликтующие страны.

На сайтах российских посольств сказано, что подать документы на пятилетний загранпаспорт можно, если предыдущий закончился, "утрачен", "испорчен", а также если он "использован" (то есть в нем кончились пустые страницы).

Но в этом случае действующий паспорт заявителю придется сдать и ждать получения нового паспорта без документов на руках. Это не лучший вариант, учитывая, что сейчас срок ожидания может достигать нескольких месяцев.