Россияне и украинцы в России интересуются возможностью приехать в Латвию

В последние дни в посольство Латвии в России обращаются многие граждане России и Украины, которые заинтересованы приехать в Латвию, сообщил на Латвийском радио посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

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По его словам, хотя МИД Латвии призывал латвийских поданных как можно скорее покинуть Россию после вторжения российской армии на Украину, в посольстве не наблюдается просьб о содействии в возвращении на родину.

Между тем интерес самих российских граждан к возможности поехать в Латвию достаточно высок, в этом заинтересованы и граждане Украины в России. Эти люди хотят находиться со своими семьями в более безопасных местах, сказал Риекстиньш.

По его словам, заинтересованность граждан Латвии в возвращении на родину из России в настоящее время не настолько велика, чтобы посольству пришлось организовывать репатриационные поездки. С другой стороны, граждане Украины, находящиеся в России, с биометрическими паспортами могут въезжать в Латвию без визы, а гражданам Украины с паспортами старого образца для въезда в Латвию требуется виза.

По имеющейся в посольстве информации, в настоящее время в России проживает около 13 тысяч граждан Латвии. Посольство Латвии в России работает в полном объеме, и ни один из латвийских дипломатов или членов их семей не изъявили желания эвакуироваться, добавил Риекстиньш, отметив при этом, что такая необходимость не исключена в будущем.