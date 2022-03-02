Россияне и украинцы в России интересуются возможностью приехать в Латвию
Foto: F64

В последние дни в посольство Латвии в России обращаются многие граждане России и Украины, которые заинтересованы приехать в Латвию, сообщил на Латвийском радио посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его словам, хотя МИД Латвии призывал латвийских поданных как можно скорее покинуть Россию после вторжения российской армии на Украину, в посольстве не наблюдается просьб о содействии в возвращении на родину.

Между тем интерес самих российских граждан к возможности поехать в Латвию достаточно высок, в этом заинтересованы и граждане Украины в России. Эти люди хотят находиться со своими семьями в более безопасных местах, сказал Риекстиньш.

По его словам, заинтересованность граждан Латвии в возвращении на родину из России в настоящее время не настолько велика, чтобы посольству пришлось организовывать репатриационные поездки. С другой стороны, граждане Украины, находящиеся в России, с биометрическими паспортами могут въезжать в Латвию без визы, а гражданам Украины с паспортами старого образца для въезда в Латвию требуется виза.

По имеющейся в посольстве информации, в настоящее время в России проживает около 13 тысяч граждан Латвии. Посольство Латвии в России работает в полном объеме, и ни один из латвийских дипломатов или членов их семей не изъявили желания эвакуироваться, добавил Риекстиньш, отметив при этом, что такая необходимость не исключена в будущем.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?