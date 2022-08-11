Рост цен на электричество и газ может обернуться закрытием для некоторых ледовых холлов

В связи с повышением цен на электроэнергию и газ некоторые хоккейные холлы придется закрыть, так как счета выросли уже в три раза по сравнению с окончанием прошлого сезона. По крайней мере, пока, меньше чем за месяц до начала хоккейного сезона, решения нет. Об этом пишет LSM.lv.

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Сейчас трудно предсказать, насколько сильно пострадает хоккей. Прогнозировать сложно и новые счета, которые латвийские ледовые холлы получили во вторник, 9 августа, за июль. Они почти вдвое меньше, например, расходы ледового холла Volvo на газ и электричество в июне составили 60 000 евро, а в июле уже 100 000 евро.

Глава Ассоциации ледовых холлов Эрикс Милюнс заявил Латвийскому телевидению, что неизвестно будущее и находящихся в управлении муниципалитетов катков, поскольку дешевле держать холл закрытым. На прошлой неделе на ежегодном собрании ассоциации было много неопределенности в отношении будущего. Насчет предстоящего сезона пока неясно, будет ли лед или вообще не будет включаться холодильное оборудование.

По словам Милюнса, в конце августа-сентябре может сложиться ситуация, когда закроются сразу пять-шесть ледовых холлов.

Пострадают спортсмены-любители, но самое главное – дети, доля которых в латвийском хоккее в прошлом сезоне снизилась. Между тем, в Швеции представительство Латвии в различных юношеских лигах в прошлом году увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим сезоном.

Хоккей также пострадал от пандемии, когда дети не могли тренироваться и предпочитали уезжать играть за границу или менять свой вид спорта. Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Робертс Плявейс пояснил, что коронавирус не исчез, но следует ожидать и новых вызовов. В худшем случае следует ожидать еще большей миграции детей в другие страны, сказал Плявейс.

Федерация и Ассоциация ледовых холлов заявили, что для дальнейшего развития хоккея в Латвии необходима государственная поддержка. В Минэкономики отметили, что в настоящее время одобрена поддержка домохозяйств, а вот по предприятиям правительство примет решение на следующей неделе. Помощи от Международной федерации хоккея не ожидается, так как у нее нет такого фонда и цели оплачивать счета государственных или частных ледовых холлов.