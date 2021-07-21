Рост цен на теплоэнергию. Почему в одних городах отопление дорожает, а в других — дешевеет?

Из-за общемирового повышения цен на природный газ растут и расходы на производство теплоэнергии. Тарифы на теплоэнергию уже повышены в Даугавпилсе и Цесисе, вероятно, осенью возрастет плата за отопление и в Риге. Однако есть города — например, Резекне — где тариф снижен. Почему так происходит? Комиссия по регулированию общественных услуг по просьбе портала rus.delfi.lv прогнозирует ситуатацию с тарифами на теплоэнергию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Примерно половина котельных и когенерационных станций в Латвии используют газ как топливо, поэтому ожидается, что для многих потребителей центрального отопления тариф на теплоэнергию будет в этом отопительном сезоне выше", — признает Регулятор.

Хорошая новость, однако, в том, что как минимум пока стоимость такого топлива как биомасса (щепа, гранулы), используемого также для производства теплоэнергии, остается на уровне прошлого года или даже снижается. Эффект снижения затрат наблюдается и там, где производство тепла обеспечивается когенерационными установками, электроэнергия продается в рамках обязательной закупки, поскольку из-за роста цен на природный газ увеличивается выручка от продажи электричества. Небольшое снижение тарифа теплоснабжения дает и уменьшение расходов на услуги распределения газа.

Таким образом несмотря на драматическое повышение цен на природный газ как на ресурс, изменения тарифа на теплоэнергию могут быть разными — где-то прирост, где-то падение. Так в Даугавпилсе и Цесисе плата за отопление возрастет, а в Валмиере, Кекаве, Айзкраукле, Олайне и Резекне тарифы с 1 августа будут ниже.

В Риге при производстве теплоэнергии используется преимущественно природный газ, поэтому ожидается, что тариф в столице в грядущем отопительном сезоне скорее всего возрастет (по предварительным оценкам Rīgas siltums — примерно на 20%).

Комиссия по регулированию общественных услуг подчеркивает, что ситуация на газовом рынке существенно меняется с января этого года. Так, например, в июле на бирже Германии Gaspool средняя цена природного газа составляла 29,38 EUR/MWh, а ровно год назад она была намного ниже — 5,17 EUR/MWh. Аналогичные тенденции наблюдаются на рынках природного года в других странах Европы — в Нидерландах, Бельгии и т.д. Тенденции и прогнозы развития газового рынка позволяют предположить, что цены на "голубое топливо" могут стабилизироваться только весной 2022 года.

Комиссия по регулированию общественных услуг уже рассматривает 13 проектов изменения тарифов.