Рост числа пациентов в больницах невелик: зараженным "омикроном" госпитализация требуется редко

Пока что рост количества пациентов с Covid-19 в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня незначителен, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) председатель правления медучреждения Риналд Муциньш.

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Например, за последнюю неделю число пациентов с коронавирусом в больнице увеличилось примерно с 60 до 80, но Муциньш подчеркнул, что на нагрузке больнице еще скажется рекордное количество новых случаев заражения, зафиксированное в эти дни. Большинство пациентов, поступивших в больницу, не вакцинированы против Covid-19.

Муциньш рассказал, что на этой волне болезни больница готовится к тому, что больных с коронавирусом будут помещать в разные отделения, так как в больницу пациенты будут поступать с другими диагнозами, а Covid-19 будет побочным диагнозом.

Глава больницы признал, что коронавирусом болеет и персонал находящегося в его ведении учреждения, что пока не вызывает проблем по оказанию медицинских услуг, но нельзя исключать, что они еще могут возникнуть.

Тем временем инфектолог больницы Страдиня и профессор Латвийского университета Уга Думпис в рамках программы "Панорама" на LTV признал, что госпитализация в основном требуется пациентам, которые заразились дельта-штаммом.

"Вариант "омикрон" — это другой тип вируса, который распространяется невероятно быстро, в том числе среди вакцинированных и переболевших, и все же вызывает более легкое течение болезни. Если мы говорим о госпитализации с тяжелым воспалением легким и реанимации, с "омикроном" это случается реже. Пока мы лечим больше пациентов, зараженных дельта-штаммом. Дельта никуда не пропала. Инфицированные "омикроном" также попадают в больницу, некоторых госпитализируют с другими диагнозами, кто-то попадает в стационар с серьезными легочными болезнями, но в целом заражение "омикроном" реже ведет к госпитализации", — пояснил Думпис.

Медик подчеркнул, что данные заболеваемости Covid-19 свидетельствуют о "затишье перед бурей", поскольку количество пациентов в больницах точно увеличится, к тому же в медучреждения станут чаще попадать люди, для которых коронавирус обострил хронические заболевания.

"Нудно понимать, что одновременно болеет огромное количество латвийцев, любая инфекция может ухудшить хронические заболевания. Прогнозировать, когда в больницах будет уже 800 пациентов с коронавирусом, очень сложно. Это может случиться быстро, а может сравнительно медленно. Но количество всех пациентов в больницах точно увеличит", — добавил Думпис.