Рост промышлености не состоялся. Латвия не достигла ни одной из целей индустриальной политики на 2014-2020 годы

За девять лет доля обрабатывающей промышленности в ВВП Латвии сократилась с 14,1% в 2011 году до 12,2% в 2020 году. Хотя государство планировало, что в 2020 году доля обрабатывающей промышленности в ВВП возрастет до 20%. За семь лет Латвия не добилась достижения ни одной из целей, выдвинутых в сфере индустриальной политики на 2014-2020 годы, говорится в докладе Минэкономики.

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Национальная индустриальная политика должна была содействовать структурным изменениям в экономике в пользу производства товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью, в том числе — усилению роли промышленных отраслей, модернизации промышленности и сферы услуг и развитию экспорта. Для достижения этой цели были установлены четыре результативных показателя.

Программа на 2014-2020 годы предусматривала, что удельный вес обрабатывающей промышленности во внутреннем валовом продукте (ВВП) в 2020 году составит 20% по сравнению с 14,1% в 2011 году. Однако эта цель не была достигнута, так как, согласно информации, предоставленной Министерством экономики, доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны в 2020 году составила 12,2%.

Как отмечает Минэкономики, для Латвии характерен низкий удельный вес обрабатывающей промышленности в народном хозяйстве, при этом даже в годы быстрого роста он не превышал 14% от ВВП. За последние десять лет доля обрабатывающей промышленности составляет 12,3%, что ниже, чем в среднем по ЕС (16,7%), а также ниже, чем в Литве (19%) и Эстонии (15,6%).

Латвия также не достигла цели повысить производительность труда в обрабатывающей промышленности в 2020 году на 40% по сравнению с 2011 годом. Не удалось добиться и прироста обрабатывающей промышленности к 2020 году на 60%.

Как сообщает Минэкономики, в 2020 году по сравнению с 2011 годом объемы обрабатывающей промышленности были на 22,7% выше, но это на 37,3 процентного пункта меньше поставленной цели. "Отставание от целевого показателя в значительной степени было обусловлено замедлением темпов роста экономики на традиционных для латвийских производителей экспортных рынках", — указали в министерстве.

В свою очередь производительность обрабатывающей промышленности в 2020 году была на 26,6% выше, чем в 2011 году, но на 13,4 процентных пункта меньше заявленной цели. Также не была достигнута цель до 2020 года вкладывать в исследования и развитие 1,5% от ВВП. Если в 2011 году вкладывалось 0,7% от ВВП, то в 2020 году еще меньше — 0,64% от ВВП.

В то же время, как указывает Минэкономики, с 2011 года объем инвестиций вырос на 40%, в основном за счет увеличения инвестиций в секторе высшего образования на 56%. Инвестиции в исследования и разработки в бизнес-секторе росли более умеренно — на 31%.

Как отмечает Минэкономики, общее финансирование исследований и разработок за последние десять лет составили в Латвии в среднем 74 евро на душу населения, что составляет всего 13% от среднего показателя по ЕС — 582 евро на душу населения. Министерство отмечает, что по этому показателю Латвия отстает от большинства стран ЕС, а также от соседних Литвы и Эстонии.