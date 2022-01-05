Рост тарифов на теплоэнергию в Даугавпилсе будет меньше, чем ранее планировалось

Повышение тарифов на теплоэнергию в Даугавпилсе будет меньше, чем ранее предполагаемый рост на 169,5%, заявила в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 председатель Комиссию по регулированию общественных услуг Алда Озола.

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По ее словам, действующий сейчас окончательный тариф на теплоэнергию АО Daugavpils siltumtīkli составляет неполные 60 евро за мегаватт-час (MWh). После пересмотра тарифа он може составить 90-95 евро за MWh, а не 150 евро за MWh, как говорилось ранее.

По расчетам агентства LETA, таким образом в Даугавпилсе тариф может возрасти на 58-67%.

"В Даугавпилсе ситуация довольно специфическая, однако вместе с руководством Даугавпилсской городской думы и Министерством экономики мы обсудили возможные решения на заседании Государственного энергетического кризисного центра, и, похоже, повышение тарифов не будет настолько значительным. Оно может быть намного меньшее, однако для жителей все же будет большим", — признала Озола.

По словам главы Регулятора, в Даугавпилсе будет работать отопительный котел на древесной щепе, что снизит затраты, поскольку основной причиной повышения тарифов является рост затрат из-за повышения цены на природный газ.

В то же время Озола отметил, что Комиссия по регулированию общественных услуг еще ждет новую информацию от коммерсанта.