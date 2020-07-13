Рост заболеваемости Covid-19 пока не меняет планы возобновления очной учебы в сентябре

Рост заболеваемости Covid-19, наблюдавшийся на прошлой неделе, пока не меняет планы возобновления очной учебы в сентябре, заявила в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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По ее словам, ситуация изменчива, и в случае резкого роста заболеваемости планы могут быть пересмотрены, но пока она надеется, что осенью школьники пойдут в школы.

В конце июля Министерство образования и науки более подробно расскажет о том, как будет организован учебный процесс в новом учебном году. По словам Винькеле, правительство устанавливает ограничения на основании эпидемиологического анализа. "В случае вспышек мы смотрим, как это произошло, а не закручиваем гайки везде", — сказала она.

Говоря о росте заболеваемости на прошлой неделе, министр заявила, что до появления вакцины Латвия так и будет поступать — уменьшать ограничения, оценивать результаты, в случае необходимости восстанавливать ограничения, но только в той мере, в какой это необходимо в конкретный момент.

Вспышки на прошлой неделе связаны с посещением заведений общественного питания в Риге и Лиепае, именно поэтому ограничения усилены в этой сфере.