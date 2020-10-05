Рост заболеваемости Covid-19 в Латвии в последние две недели был самым быстрым в Европе

За последние две недели заболеваемость Covid-19 в Латвии выросла более чем в восемь раз, сообщил на заседании правительства директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦЗПП) Юрий Перевощиков.

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В Европе заболеваемость за две недели выросла в среднем на 14%, в Латвии — на 172%.

Также за этот период более чем в пять раз выросла доля положительных результатов в общем количестве сделанных тестов.

Перевощиков отметил, что заболеваемость Covid-19 в Латвии оставалась на одном уровне практически все лето, но теперь за две недели ситуация изменилась. По его прогнозам, заболеваемость будет расти и дальше.

Поэтому ведется дискуссия о превентивных мерах, и первое, что приходит в голову всем экспертам, — это ношение масок.

Как пояснил Перевощиков, в общественном транспорте часто нельзя контролировать расстояние с другими людьми. С окончанием лета проветривать транспортные средства и помещения будет сложнее, а это значит, что уменьшена циркуляция свежего воздуха, который уменьшает риски распространения вируса.

Он призвал латвийцев пользоваться масками, так как это проявление уважения по отношению к другим членам общества. Пользоваться масками должны все, потому что эффективность данной меры безопасности зависит от количества людей, которые ее соблюдают в конкретном транспортном средстве.