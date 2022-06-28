Ростокс: вероятно, Россия недостаточно сильна, чтобы серьезно угрожать странам НАТО

Сейчас Россия, скорее всего, не готова и недостаточно сильна, чтобы представлять серьезную угрозу для стран-участниц НАТО. Об этом перед саммитом НАТО в Мадриде заявил директор исследовательского центра безопасности и стратегии Латвийской национальной академии обороны Томс Ростокс.
Несмотря на то, что страны Балтии ожидают от саммита НАТО решения укрепить восточный фланг альянса, вопрос об увеличении военного присутствия НАТО в регионе — сложный, отмечает эксперт. С одной стороны, в Европе идет война, а с другой стороны — Россия, вероятно, не рассматривается как прямая военная угроза для стран Балтии. Этот аргумент могут использовать страны, которые не хотят увеличивать присутствие сил НАТО в регионе, говорит Ростокс.
По оценке эксперта, среди стран НАТО мнения о том, нужно ли увеличивать военное присутствие в Балтийских странах, расходятся — организация может продолжить полагаться на то, что дополнительные силы можно срочно доставить в регион в случае необходимости.
Вопрос в том, что это могут быть за силы — те, что ротируются, или военные с семьями, которые будут обходится гораздо дороже, говорит Ростокс.
Пока неизвестно, будет ли существенно увеличено присутствие американских военных в странах Балтии. Это важно, так как США — великая держава, и сдерживающий эффект их военных мог бы быть больше. По словам Ростока, это вопросы, на которые необходимо дождаться ответов.
Эксперт отмечает, что еще до российского вторжения в Украину в Латвии находились около 1500 военных НАТО. Сейчас контингент значительно больше — есть новые солдаты из Дании, больше американских и канадских военных.
Сейчас на уровне НАТО необходимо соглашение, чтобы военное присутствие в регионе стало постоянным, а не просто кризисным, считает Ростокс.
"С точки зрения стран Балтии важно увеличить присутствие НАТО в регионе прямо сейчас — позже такое решение, вероятно, будет невозможно", — заявил Ростокс.