Ростокс: вероятно, Россия недостаточно сильна, чтобы серьезно угрожать странам НАТО

Сейчас Россия, скорее всего, не готова и недостаточно сильна, чтобы представлять серьезную угрозу для стран-участниц НАТО. Об этом перед саммитом НАТО в Мадриде заявил директор исследовательского центра безопасности и стратегии Латвийской национальной академии обороны Томс Ростокс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Несмотря на то, что страны Балтии ожидают от саммита НАТО решения укрепить восточный фланг альянса, вопрос об увеличении военного присутствия НАТО в регионе — сложный, отмечает эксперт. С одной стороны, в Европе идет война, а с другой стороны — Россия, вероятно, не рассматривается как прямая военная угроза для стран Балтии. Этот аргумент могут использовать страны, которые не хотят увеличивать присутствие сил НАТО в регионе, говорит Ростокс.

По оценке эксперта, среди стран НАТО мнения о том, нужно ли увеличивать военное присутствие в Балтийских странах, расходятся — организация может продолжить полагаться на то, что дополнительные силы можно срочно доставить в регион в случае необходимости.

Вопрос в том, что это могут быть за силы — те, что ротируются, или военные с семьями, которые будут обходится гораздо дороже, говорит Ростокс.

Пока неизвестно, будет ли существенно увеличено присутствие американских военных в странах Балтии. Это важно, так как США — великая держава, и сдерживающий эффект их военных мог бы быть больше. По словам Ростока, это вопросы, на которые необходимо дождаться ответов.

Эксперт отмечает, что еще до российского вторжения в Украину в Латвии находились около 1500 военных НАТО. Сейчас контингент значительно больше — есть новые солдаты из Дании, больше американских и канадских военных.

Сейчас на уровне НАТО необходимо соглашение, чтобы военное присутствие в регионе стало постоянным, а не просто кризисным, считает Ростокс.

"С точки зрения стран Балтии важно увеличить присутствие НАТО в регионе прямо сейчас — позже такое решение, вероятно, будет невозможно", — заявил Ростокс.