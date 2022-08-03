Ростовскис о кризисе энергоресурсов: нет 100%-й уверенности, что правительство контролирует ситуацию

"Нет 100%-й уверенности в том, что правительство контролирует ситуацию в условиях кризиса энергоресурсов", - заявил в среду, 3 августа в интервью Латвийскому радио президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис.

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Ростовскис выразил опасения насчет газовых резервов, которых может не хватить абсолютно для всех потребителей.

Он призвал всех, кто использует природный газ для обеспечения тепла, пытаться найти другое решение на случай, если зимой газа не будет. Одновременно руководитель ЛТПП призвал Министерство экономики обозначить 100 крупнейших потребителей газа и помочь им.

По словам Ростовскиса, в условиях кризиса энергоресурсов необходимо оперативнее и более эластично переходить на альтернативные ресурсы, например, Latvijas Valsts meži могли бы зайти на энергетический рынок с "краткосрочным решением по стабилизации ситуации", в свою очередь, Latvenergo, должен быть более проактивным и создавать более крупные резервы природного газа.

Оценивая работу правительства по преодолению энергетического кризиса, Ростовскис указал, что вся ответственность ложится на плечи министра экономики Илзе Индрикосне, в то время как премьер-министра Кришьянис Кариньш не особо вмешивается в разрешение ситуации.

Также он отметил, что в преддверии выборов в Сейм политики сконцентрированы на других делах. "Нет 100%-ой уверенности в том, что правительство сможет контролировать ситуацию. Призываю политиков поднапрячься, чтобы газа хватило всем", - отметил глава ЛТПП.

В свою очередь, генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсоне порталу Delfi заявила, что вопрос доступности энергоресурсов, особенно для энергоемких предприятий для обеспечения непрерывной работы, становится все более акутальным. По ее словам, коммерсанты не понимают, что их ждет, что отражается в том числе на решениях по дальнейшему развитию и росту компаний.

"Очень важно, чтобы, создавая резервы природного газа, у Минэкономики было четкое понимание, какой объем необходим и чтобы в условиях абсолютного кризиса, этот газ было доступен для предприятий. Также призываем Минэкономики использовать все доступные возможности, чтобы позаботиться о создании резервов в Латвии и они были доступны для производственных предприятий. Возможно, часть предприятий до конца не осознает, что в этих условиях в том числе и заключенный договор на поставки газа еще не дает 100% -ую гарантию, что поставки будут. Поэтому призываем предприятия оценить сложившуюся ситуацию и потенциальные риски", - указала Менгельсоне.