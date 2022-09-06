Рот в рот или противогаз? Музей истории медицины покажет, как действовать в кризисной ситуации

10 сентября в Музее истории медицины пройдут Открытые мастерские, где под руководством специалистов можно будет узнать, как действовать в кризисной ситуации, как оказать первую помощь и что положить в сумку на первые 72 часа. В продолжение темы 15 сентября состоится дискуссия "Искусство беседы во время войны".

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Музей истории медицины имени Паула Страдыня в сотрудничестве с Латвийским центром современного искусства возобновляет Открытые мастерские в ответ на российское вторжение в Украину. В марте Музей провел двухнедельную акцию: под руководством 15 художников, использующих техники современного искусства, исследовались и практиковались разные формы активизма и протеста. Целью мастерских была творческая поддержка дискуссии и протеста у посольства России, чтобы люди не забывали о войне в повседневных заботах.

В рамках новой сессии Музей истории медицины и Латвийский центр современного искусства проанализируют и оценят, что изменилось в отношении общественности и ее готовности за эти месяцы. Цель мастерских — проинформировать о принципах действия в кризисных ситуациях и развить навыки общения для помощи в случае кризиса посредством практических демонстраций, проводимых специалистами.

С помощью мастерских и арт-практик Музей надеется побудить к размышлениям и дискуссиям о единстве общества и готовности поддерживать друг друга, результаты рефлексии можно будет публично обсудить в заключительной дискуссии цикла "Искусство разговора во время войны". Кроме того, в разных местах города можно будет увидеть составленные художниками комиксов "kuš!" инструкции, иллюстрирующие подготовленный Министерством обороны буклет о действиях в первые 72 часа кризисной ситуации. Учебные плакаты и наклейки также будут общественно доступны для распространения в районах города.

10 сентября Открытые мастерские пройдут по графику:

11.00 — 11.30 — демонстрация оказания первой помощи

11.30 — 12.00 — мастерская оказания первой помощи

12.00 — 14.00 — мастерская гражданской обороны и сумка на 72 часа

12.00 — 14.00 — экскурсия по музею для детей на латышском и русском языках

12.00 — 16.00 — бригада неотложной помощи проводит демонстрацию в саду

14.15 — 14.45 — демонстрация оказания первой помощи

14.45 — 15.15 — мастерская оказания первой помощи

Участие — без предварительной записи и бесплатно.