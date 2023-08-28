Розенвалдс: "Объединенный список" должен решить, идти ли в правительство без Нацобъединения

"Объединенный список" должен принять решение, входить ли в правительство без Национального объединения, заявил агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс. По мнению эксперта, для "Нового Единства" комфортнее всего был бы вариант коалиции с "Объединенным списком", Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными". В этом случае Нацобъединение остается в оппозиции.

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Профессор отметил, что "Объединенный список" комфортно чувствовал себя в павшем правительстве вместе с Нацобъединением: обе политические силы, объединяясь при необходимости, получали возможность командовать премьерским "Новым Единством".

Сейчас "Объединенный список" хочет остаться у власти, и по мнению Розенвлдса, уже фактически согласился на коалицию со своим прежде оппонентом — Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК).

У "Нового Единства" (26 депутатов Сейма), СЗК (16) и "Объединенного списка" (15) суммарно, напомним, большинство в парламенте — 57 голосов.

По словам Розенвалдса, сейчас непонятно будет ли официальный кандидат в премьеры от "Нового Единства" Эвика Силиня и "Новое Единство" в целом настаивать, что к этой коалиции должны присоединиться и "Прогрессивные" (10).

То, что "Объединенный список" в таких условиях взял паузу в переговорах до утра среды понятно, считает эксперт: уже требуется решение и ясная позиция.

Розенвалдс прогнозирует, что контуры нового правительства будут известны уже к среде и процесс формирования Кабинета министров пройдет более гладко, чем с правительствами, сформированными премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").

Также политолог допускает, что в правительство все же могут войти "Прогрессивные", поскольку в этом заинтересовано "Новое Единство".

"На мой взгляд, "Новое Единство" не может быть безразличным к комплексу вопросов, связанных со Стамбульской конвенцией. Я не хочу верить, что "Новое Единство" сосредоточится исключительно на решении прагматичных экономических вопросов. Неспособность Латвии ратифицировать конвенцию на европейском фоне выглядит довольно позорно, учитывая, что к Стамбульской конвенции присоединился ЕС", — сказал политолог.

Розенвалдс обратил внимание и на то, что не в интересах "Нового Единства" выступать против трех достаточно консервативных в своей риторике политических сил — Нацобъединения, "Объединенного списка" и СЗК. Но политолог допускает возможность, что Нацобъединение не войдет в следующий Кабинет министров, и новую коалицию сформируют четыре политических силы — "Новое Единство", "Объединенный список", СЗК и "Прогрессивные". Такая комбинация позволила бы "Новому Единству" как-то сбалансировать отношения между СЗК и "Объединенным списком", которые борются за один и тот же электорат и, если смотреть на перспективу, им находиться вместе в правительстве тоже может быть не совсем комфортно".

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"Наиболее комфортно "Новое Единство" чувствовало бы себя в правительстве вместе с СЗК, "Объединенным списком" и "Прогрессивными". На мой взгляд, правительство с Нацобъединением может быть последним вариантом, потому что не совсем понятно, какую выгоду действительно будет иметь "Новое Единство", выступая против трех партий, которые очень хорошо могут договориться в отношении консервативных ценностей и создать "Новому Единству" дополнительные проблемы", — считает эксперт.

На вопрос, может ли "Объединенный список" выдвигать свои собственные условия, Розенвалдс ответил, что эта политическая сила, вероятно, захочет сохранить пост министра охраны окружающей среды и регионального развития. Сейчас этот пост занимает Марис Спринджукс.