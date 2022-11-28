Розенвалдс: сомневаюсь, что новое правительство будет долговечным

Политолог и профессор факультета социальных наук Латвийского университета Юрис Розенвалдс сомневается, что новое правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") просуществует длительный срок.

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"Я прогнозирую, что правительство будет сформировано, но сомневаюсь, что оно будет долговечным. Я думаю, что предыдущее правительство Кариньша существовало так долго не потому, что оно было успешным, а потому, что не было других вариантов", — сказал Розенвалдс в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

Эксперт также указал, что сейчас, когда борьба за должности продолжается, в проекте декларации отсутствуют многие пункты, которые были важны для "Нового Единства", например, вопросы, связанные с единством общества.

Есть надежда, что к Рождеству правительство будет сформировано, иначе это станет уже неприличным, добавил Розенвалдс.

Как уже сообщалось, что в минувшие выходные продолжился "второй раунд" переговоров рабочих групп потенциальных коалиционных партий по созданию правительственной декларации.

Согласно находящемуся в распоряжении агентства LETA проекту декларации Кабинета Министров, в документе планируется указать, что Латвия сталкивается с агрессивной военной активностью России в Украине, которая вызвала инфляцию и энергетический кризис во всем мире. .

"Укрепляя путь роста нашей страны, мы должны и впредь проводить политику, обеспечивающую безопасность и процветание наших граждан. За последние годы были осуществлены существенные изменения в сфере высшего образования и науки, финансового сектора, привлечения инвестиций, административного деления и других областях, которые заложили важные основы для будущего развития", — подчеркивается в проекте документа.

Осуществляя начатые реформы и внедряя новые изменения, будущее правительство планирует и впредь ориентироваться на рост, стабильность и безопасность национальной экономики. "В Латвии растет количество компаний, которые экспортируют товары с высокой добавленной стоимостью, растет средняя зарплата граждан, растут международные рейтинги наших университетов. Это тенденции в нашей экономике, которые нужно укреплять", — говорится в проекте документа.

Для усиления роста национальной экономики необходимо осуществить широкие экономические преобразования, целенаправленно переориентировав работу государственного управления на пять тесно связанных между собой направлений — безопасность, образование, энергетика, конкурентоспособность и качество жизни.