Рождаемость в Латвии снижается четвертый год подряд, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ) за 2019 год.

В прошлом году в Латвии родилось 18 589 детей, в 2018 году — 19 314 детей, в 2017 году — 20 828 детей, в 2016 году — 21 968 детей. Таким образом, в прошлом году рождаемость по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 3,7%.

ЦСУ отмечает, что в мае количество детей, родившихся в прошлом году, будет уточнено, так как добавятся данные о детях, родившихся за границей. В 2018 году за границей родилось 202 ребенка, в 2017 году — 261 ребенок.

Также в прошлом году уменьшилась смертность. В 2019 году умер 27 661 житель Латвии, что на 4% или 1159 меньше, чем в 2018 году.

Уменьшился и отрицательный естественный прирост населения — если в 2018 году перевес смертности над рождаемостью составлял 9506 человек, то в прошлом году — 9072.

В 2019 году в Латвии зарегистрировано 12 913 браков, что по сравнению с 2018 годом на 1,1% или 145 меньше. В последние годы количество браков стабилизировалось, в среднем заключается 13 000 браков в год.

В начале 2020 года численность населения Латвии, по предварительным данным, составляла 1,908 млн человек, что на 0,6% меньше, чем годом ранее.