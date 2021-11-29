Во вторник правительство примет решение о том, что Рождественские базарчики будут работать в "зеленом режиме", заявил сегодня после встречи Совета по сотрудничеству коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По его словам, дискуссии шли долго, так как не могли договориться два министерства. Сейчас это удалось - стороны договорились, что базарчики смогут работать в "зеленом режиме", то есть будут открыты для лиц, имеющих ковид-сертификат.

Как указали в Министерстве экономики, между торговцами должно быть расстояние не менее трех метров, а сами площади придется оградить, но не массивным забором. Планируется, что Минэкономики не будет регулировать максимально допустимое количество торговцев - этим будут заниматься самоуправления. На базарчиках можно будет купить также съестное и напитки.

В дальнейших дискуссиях Минэкономики будет пытаться добиться того, чтобы в определенных случаях Рождественские базарчики могли работать также в "красном режиме".

Как ранее сообщалось, согласно нынешнему регулированию, до 11 января следующего года запрещена уличная торговля, в том числе Рождественские базарчики.