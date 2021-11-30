Рождественские рынки, тесты на работе и ПЦР на въезде в Латвию. Правительство снова изменило "ковидные" правила

Правительство во вторник внесло изменения в Правила Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайной ситуации", оговаривающие эпидемиологические ограничения сроком до 11 января.

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В правительстве — разногласия по поводу ПЦР-теста по прибытии в Латвию

Самые большие дискуссии в правительстве вызвало предложение сделать обязательным предъявление негативного результата ПЦР-теста (лабораторного) на Covid-19 для всех прибывающих в Латвию. Предложенная Министерством здравоохранения редакция поправок к Правилам Кабинета министров предусматривала, что тестироваться должны будут и привитые, и переболевшие, и непривитые путешественники. Предусматривалось, что тест должен был быть сделан максимум за 72 часа до въезда на территорию Латвийской Республики — то есть, еще на территории страны, из который человек отправляется в нашу страну.

На принятии такого решения настаивал министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!). "Омикрон" придет в Латвию неизбежно, но нужно максимально долго не впускать новый вид вируса в страну", — так аргументировал необходимость ужесточения контроля Павлютс.

"Если из Рижского зоопарка убегут два льва, то мы не можем заставить сидеть по домам всю страну", — парировал министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"). В ходе дискуссии министры отмечали, что обойти требование обязательно предъявить негативный результат ПЦР-теста можно довольно легко: достаточно въехать в страну из соседних Литвы и Эстонии на личной машине. Рейрс также возмущался сроками внедрения требования: предполагалось, что требование предъявить негативный результат теста по прибытии в Латвию вступает в силу уже в четверг, 2 декабря. По мнению главы Минфина, людям, купившим билеты на авиарейсы 2 декабря, оставлен всего один день, чтобы сделать тест перед вылетом и получить результат.

Министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия) возражал против нормы, предусматривающей, что перед посадкой в транспортное средство, следующее в Латвию, пассажир должен предъявить негативный результат ПЦР-теста (лабораторного) на Covid-19. По его мнению, достаточно организовать бесплатное обязательное тестирование в аэропорту по прилету с возможной изоляцией до получения негативного результата.

С минимальным перевесом голосов Кабинет министров принял решение, что тестирование должно проводиться уже по прилету в Латвии. Каждому человеку, который прибыл в страну через международный аэропорт Rīga, должна быть обеспечена возможность добровольно бесплатно сделать ПЦР-тест прямо на территории аэропорта.

Даниэль Павлютс заявил, что принятое решение создает эпидемиологические риски и повысит нагрузку на аэропорт. Однако выступил и против того, чтобы отложить принятие решение на пятницу.

В результате заседание Кабинета министров перешло в закрытый режим. Какая именно редакция правил Кабинета министров, оговаривающих требование ПЦР-теста по прибытии в Латвию, осталось до конца невыясненным.

Позже Министерство здравоохранения уточнило, что редакция принятых Правил предусматривает: у прибывающих в Латвию есть возможность добровольно сделать ПЦР-тест на Covid-19.

Добровольные тесты на очно работающих

Правила дают работодателям возможность тестировать всех сотрудников прямо на рабочем месте на Covid-19, чтобы обеспечить эпидемиологически безопасную рабочую среду. Если работодатель организует такое тестирование, то он также должен разработать процедуры проведения тестирования, мониторинг качества тестирования, запись результатов тестирования, а также описывающие действия в случае получения позитивного теста.

Предусматривается, что в случае положительного результата теста сотрудник должен быть отстранен от работы. Другие сотрудники, которые находились в тесном контакте с этим человеком в течение последних 3 дней (работали в одной комнате, выполняли работу вместе, участвовали в совместном очном собрании т. д.) признаются в этом случае контактными лицами.

Работодатель должен указать контактных лиц и либо организовать ежедневное тестирование контактных лиц перед началом рабочего дня или смены, либо сотрудник должен соблюдать домашний карантин.

Эти тесты проводятся за счет работодателя, но, учитывая их важность для общественного здравоохранения в целом, ожидается, что стоимость этих тестов будет возмещена из государственного бюджета, говорится в аннотации к Правилам Кабинета министров. Однако министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") по сути признал, что пока методологии оплаты добровольных тестов у государства как минимум пока нет как таковой. И поблагодарил всех предпринимателей, которые уже сейчас оплачивают такие тесты из своего кармана работникам.

В случае, если работодатель не организует тестирование сотрудников, то сотрудник, как и прежде, должен, явившись на рабочее место, подписать бумагу, в которой он подверждает, что не болен и не контактировал с инфицированными лицами.

Рождественские базарчики откроются в "зеленом режиме"

С опозданием, но все же Рождественские базарчики начнут работать — в эпидемиологически безопасной среде. Вход на базарчик будет разрешен только тем, кто сможет предъявить сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или уже перенесеную болезнь.

Организатор такой уличной торговли обязан обеспечить расстояние не менее 2 метров между торговыми точками, между посетителями также должна соблюдаться дистанция в 2 метра. Организатор должен контролировать и регулировать поток посетителей, в том числе, проверяя на входе ковид-сертификат. Соответственно, территория базара должна быть огорожена. Внутри могут находиться столько посетителей, чтобы на каждого из них приходилось минимум 10 квадратных метров площади.

Услуги общепита предоставлять на территории базарчиков будет можно. Но за одним столиком не может находиться более четырех человек, между столиками должно быть расстояние не менее 2 метров, если нет ограждающей стены.

Наложен запрет на организацию на территории базарчиков развлекательных мероприятий (тематических фестивалей, аттракционов и музыкальных представлений). Разрешено проводить только тематические выставки при условии возможности соблюдать двухметровую дистанцию между посетителями.

Как уже сообщал портал rus.lsm.lv, на Домской площади в Риге Рождественского базара не будет — слишком поздно Кабинет министров принял решение "дать добро". Подготовка к организации такого базарчика занимает два-три месяца, и сейчас сроки уже вышли. На Агенскалнском рынке и в Калнциемском квартале Рождественские базарчики, скорее всего, откроются.