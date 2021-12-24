Рождественские выходные: как будут работать магазины и торговые центры
Foto: Shutterstock

как поменялось время работы супер-маркетов и торговых центров в рождественское и новогоднее время

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Rimi


Rimi Hypermarket

24 декабря магазины работают до 21:00
25 декабря магазины работают с 10:00 до 22:00, кроме магазина в т/ц Резекне (он работает с 9:00 до 22:00)
31 декабря магазины работают до 21:00
1 января — магазины работают с 11:00, кроме магазина в т/ц Резекне (он работает с 10:00)

Rimi Supermarket

24 декабря некоторые магазины в Риге и Даугавпилсе открываются на час раньше, вечером все магазины закрываются в 21:00 (кроме магазина в т/ц Ditton, он работает до 20:00)
25 декабря магазины открываются на час или два часа позже (в 9:00 или в 10:00) и работают до 22:00 (кроме магазина в т/ц Ditton, он работает до 20:00)
31 декабря некоторые магазины открываются на час раньше, вечером все закрываются в 21:00
1 января — магазины работают с 10:00 или с 11:00
Rimi Mini
24 декабря магазины работают до 21:00
25 декабря магазины открываются на час или два часа позже (в 9:00 или в 10:00)
31 декабря магазины работают до 21:00
1 января — магазины работают с 10:00 или 11:00. Магазин в т/ц Talsu Centrs закрыт.

Подробнее о графике работы конкретного Rimi можно узнать здесь https://www.rimi.lv/veikali

Maxima


24, 25, 31 декабря и 1 января во времени работы магазинов "Maxima" будут небольшие изменения, а 26 декабря магазины будут работать как обычно. Точное время работы интересующего вас магазина можно найти здесь.

Lidl


В Рождество и Новогодние праздники все магазины Lidl будут работать по обычному графику, с 7:00 до 23:00.

Origo


24 декабря и 31 декабря работает по сокращенному графику (10:00 — 20:00). Будут открыты только магазины товаров первой необходимости: аптеки и ветеринарные аптеки, продуктовые магазины, оптики, зоомагазины, а также магазины прессы и сервисы телекоммуникаций.

Гипермаркет Rimi, который находится на территории Origo, будет работать с 7:00 до 21:00.

1 января Origo будет закрыт, а Rimi будет работать с 11:00 до 23:00.

Пункт вакцинации VCA poliklīnika, который находится на территории Origo, будет закрыт 24-26 декабря и с 31 декабря до 2 января. В остальные дни пункт будет работать как обычно, с 9:00 до 19:00.

Alfa


24 декабря с 10:00 до 18:00
25 декабря с 12:00 до 21:00
26 декабря по обычному графику
31 декабря с 10:00 до 20:00
1 января закрыто

Akropole


24 декабря с 10:00 до 18:00
25 декабря с 12:00 до 21:00
26 декабря по обычному графику
31 декабря с 10:00 до 20:00
1 января закрыто

Stockmann


24 декабря с 9:00 до 20:00
25 декабря с 11:00 до 20:00
26 декабря с 11:00 до 21:00
31 декабря с 9:00 до 20:00
1 января закрыто

Spice


Spice

24 декабря с 10:00 до 19:00
25 декабря c 12:00 до 21:00
26 декабря с 10:00 до 22:00
31 декабря c 10:00 до 20:00

Spice Home

24 декабря с 10:00 до 19:00
25 декабря с 12.00 до 21:00
26 декабря с 10:00 до 20:00
31 декабря с 10:00 до 20:00

Mc2


Galleria

24 и 25 декабря Galleria на Краста работает c 10:30 до 17:00
31 декабря магазин работает с 10:30 до 16:00
26 декабря, 1 января и 2 января магазин закрыт.

Decorum

24 декабря — 26 декабря закрыт
31 декабря — 2 января закрыто

Gastronome

24 декабря: 10:30-17:00
25 декабря: 10:30-20:00
26 декабря: 10:20-17:00

Gastronome гриль-бар

24 декабря: 12:00-17:00
25 декабря: 11:00-20:00
26 декабря: 11:00-17:00
31 декабря: 12:00-17:00
1 января: закрыто
2 января: закрыто

Рижский центральный рынок


Работа павильонов и уличной территории рынка

23 декабря с 7:00 до 18:00
24 декабря с 7:00 до 17:00
25 декабря с 7:00 до 17:00
26 декабря с 7:00 до 17:00
27 декабря с 7:00 до 18:00
27 декабря с 7:00 до 18:00

IKEA


24 декабря с 10:00 до 18:00
25 декабря закрыто
26 декабря с 10:00 до 21:00
31 декабря с 10:00 до 18:00
1 января закрыто

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