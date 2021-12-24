Рождественские выходные: как будут работать магазины и торговые центры

как поменялось время работы супер-маркетов и торговых центров в рождественское и новогоднее время

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Rimi



Rimi Hypermarket

24 декабря магазины работают до 21:00

25 декабря магазины работают с 10:00 до 22:00, кроме магазина в т/ц Резекне (он работает с 9:00 до 22:00)

31 декабря магазины работают до 21:00

1 января — магазины работают с 11:00, кроме магазина в т/ц Резекне (он работает с 10:00)

Rimi Supermarket

24 декабря некоторые магазины в Риге и Даугавпилсе открываются на час раньше, вечером все магазины закрываются в 21:00 (кроме магазина в т/ц Ditton, он работает до 20:00)

25 декабря магазины открываются на час или два часа позже (в 9:00 или в 10:00) и работают до 22:00 (кроме магазина в т/ц Ditton, он работает до 20:00)

31 декабря некоторые магазины открываются на час раньше, вечером все закрываются в 21:00

1 января — магазины работают с 10:00 или с 11:00

Rimi Mini

24 декабря магазины работают до 21:00

25 декабря магазины открываются на час или два часа позже (в 9:00 или в 10:00)

31 декабря магазины работают до 21:00

1 января — магазины работают с 10:00 или 11:00. Магазин в т/ц Talsu Centrs закрыт.

Подробнее о графике работы конкретного Rimi можно узнать здесь https://www.rimi.lv/veikali

Maxima



24, 25, 31 декабря и 1 января во времени работы магазинов "Maxima" будут небольшие изменения, а 26 декабря магазины будут работать как обычно. Точное время работы интересующего вас магазина можно найти здесь.



Lidl



В Рождество и Новогодние праздники все магазины Lidl будут работать по обычному графику, с 7:00 до 23:00.



Origo



24 декабря и 31 декабря работает по сокращенному графику (10:00 — 20:00). Будут открыты только магазины товаров первой необходимости: аптеки и ветеринарные аптеки, продуктовые магазины, оптики, зоомагазины, а также магазины прессы и сервисы телекоммуникаций.

Гипермаркет Rimi, который находится на территории Origo, будет работать с 7:00 до 21:00.

1 января Origo будет закрыт, а Rimi будет работать с 11:00 до 23:00.

Пункт вакцинации VCA poliklīnika, который находится на территории Origo, будет закрыт 24-26 декабря и с 31 декабря до 2 января. В остальные дни пункт будет работать как обычно, с 9:00 до 19:00.

Alfa



24 декабря с 10:00 до 18:00

25 декабря с 12:00 до 21:00

26 декабря по обычному графику

31 декабря с 10:00 до 20:00

1 января закрыто



Akropole



24 декабря с 10:00 до 18:00

25 декабря с 12:00 до 21:00

26 декабря по обычному графику

31 декабря с 10:00 до 20:00

1 января закрыто



Stockmann



24 декабря с 9:00 до 20:00

25 декабря с 11:00 до 20:00

26 декабря с 11:00 до 21:00

31 декабря с 9:00 до 20:00

1 января закрыто



Spice



Spice

24 декабря с 10:00 до 19:00

25 декабря c 12:00 до 21:00

26 декабря с 10:00 до 22:00

31 декабря c 10:00 до 20:00

Spice Home

24 декабря с 10:00 до 19:00

25 декабря с 12.00 до 21:00

26 декабря с 10:00 до 20:00

31 декабря с 10:00 до 20:00

Mc2



Galleria

24 и 25 декабря Galleria на Краста работает c 10:30 до 17:00

31 декабря магазин работает с 10:30 до 16:00

26 декабря, 1 января и 2 января магазин закрыт.

Decorum

24 декабря — 26 декабря закрыт

31 декабря — 2 января закрыто

Gastronome

24 декабря: 10:30-17:00

25 декабря: 10:30-20:00

26 декабря: 10:20-17:00

Gastronome гриль-бар

24 декабря: 12:00-17:00

25 декабря: 11:00-20:00

26 декабря: 11:00-17:00

31 декабря: 12:00-17:00

1 января: закрыто

2 января: закрыто

Рижский центральный рынок



Работа павильонов и уличной территории рынка

23 декабря с 7:00 до 18:00

24 декабря с 7:00 до 17:00

25 декабря с 7:00 до 17:00

26 декабря с 7:00 до 17:00

27 декабря с 7:00 до 18:00

27 декабря с 7:00 до 18:00

IKEA



24 декабря с 10:00 до 18:00

25 декабря закрыто

26 декабря с 10:00 до 21:00

31 декабря с 10:00 до 18:00

1 января закрыто

