Рождественские ярмарки выглядят скромно из-за антиковидных ограничений
Foto: DELFI

Из-за антиковидных ограничений традиционные рождественские ярмарки в Латвии в этом году проводятся иначе, чем обычно, - правительство разрешило им работать только в зеленом режиме. Поэтому при входе на ярмарку покупатели должны предъявить сертификат о вакцинации, пишет газета Latvijas avīze.

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Оформление торговых площадок в этом году также более скромное, потому что организаторы не успели подготовиться из-за постоянно меняющихся решений властей. Однако праздничный шоппинг есть и будет. До 22 декабря в столичном Верманском саду работала "Рижская большая рождественская ярмарка", в которой приняли участие более 75 местных мастеров, дизайнеров и художников. На ярмарке можно было купить украшения, трикотаж, свечи, мед, керамику, имбирные пряники, декор и другие изделия от местных дизайнеров.

Простые белые палатки торговцев, расположенные вдоль аллеи парка и полукругом вокруг фонтана, успели вызвать умеренную бурю в социальных сетях - для центра Риги слишком скромно. Впрочем, встреченные журналистами газеты посетители, а также торговцы в палатках не были столь критичны. "Критика навесов - не более чем придирки", - сказал Ансис Буйкис, производитель соусов Taste of Latvia.

Напомним, что правительство решило разрешить проведение рождественской ярмарки только в последний день ноября. Тот факт, что организаторам удалось так быстро позаботиться о навесах одного цвета и набрать достаточное количество участников, в действительности достоин похвалы. Стоит отметить, что не все организаторы ярмарок смогли мобилизоваться такими быстрыми темпами. Из-за запоздавшего разрешения правительства традиционные рождественские ярмарки на Домской площади и на Эспланаде в этом году не проводятся.

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