Рождество и Новый год: как работают супермаркеты, госучреждения и доставка еды

В конце года многие магазины и услуги будут закрыты или работают по сокращенному графику. Портал Delfi собрал информацию о главных изменениях.

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Origo

24 декабря Origo работает с 10:00 до 20:00, супермаркет Rimi c 7:00 до 21:00, а инфоцентр с 10:00 до 19:00;

25 декабря Origo работает с 10:00 до 20:00, супермаркет Rimi c 9:00 до 22:00, а инфоцентр с 10:00 до 19:00;

26 декабря Origo работает с 10:00 до 21:00, супермаркет Rimi c 7:00 до 24:00, а инфоцентр с 9:00 до 21:00;

31 декабря Origo работает с 10:00 до 20:00, супермаркет Rimi c 7:00 до 22:00, а инфоцентр с 10:00 до 19:00;

1 января Origo и инфоцентр закрыты, супермаркет Rimi работает с 10 до 22.

Galleria Riga

24 декабря магазины работают с 10:00 до 18:00;

25 декабря — с 12:00 до 18:00;

26 декабря — с 12:00 до 18:00;

31 декабря — с 10:00 до 18:00;

1 января торговый центр закрыт.



Более подробно о времени работы фитнес-центра, баров, банка и других сервисов можно узнать на сайте торгового центра.

Domina Shopping

24 декабря большинство магазинов торгового центра, развлекательный центр Apollo Skypark и кинотеатр будут работать с 10:00 до 20:00, а продуктовый магазин Maxima XXX — c 8:00 до 20:00;

25 декабря магазины будут работать с 12:00 до 20:00, Maxima XXX — с 11:00 до 22:00, Apollo Skypark — c 12:00 до 22:00;

31 декабря большинство магазинов торгового центра, развлекательный центр Apollo Skypark и кинотеатр будут работать с 10:00 до 20:00, Maxima XXX — c 8:00 до 20:00;

1 января большая часть магазинов в Domina Shopping и Maxima XXX будут закрыты. Apollo Skypark будет работать с 12:00 до 22:00.

Lidl

24 декабря все магазины Lidl работают с 7:30 до 20:00;

25 декабря — с 9:00 до 21:00;

26 декабря — с 9:00 до 21:00;

31 декабря — с 7:30 до 20:00;

1 января — с 11:00 до 22:00.

Maxima

24, 25, 31 декабря и 1 января Maxima будет работать по сокращенному графику, а 26 декабря — как обычно.

Подробный график работы всех магазинов доступен на сайте.

IKEA

24 декабря работает с 10:00 до 18:00;

25 декабря — закрыта;

31 декабря — с 10:00 до 18:00;

1 января — закрыта.

Доставка продуктов Bolt Drive

24-26 декабря доставка из магазина Bolt Market в Риге, на улице Гертрудес, будет доступна с 9:00 до 24:00, из других пунктов в Риге — до 22:00;

30 декабря доставка будет доступна с 8:00 до 24:00;

31 декабря и 1 января заказ можно сделать с 10:00 до 2:00 ночи.

В Елгаве в праздничные дни также будет доступна доставка. 24 и 25 декабря — с 11:00 до 23:00, в остальные праздничные дни — с 11:00 до 22:00, а 1 января — с 12:00 до 23:00.

Почта и отправка посылок

24, 25, 26 и 31 декабря по сокращенному графику будут работать некоторые отделения в торговых центрах крупнейших городов Латвии. Время работы этих отделений доступно здесь.

1 января у всех почтовых отделений выходной.

В это время будут доступны более 100 почтовых пакоматов во всей Латвии. Информация о пакоматах — здесь. Последний срок доставки посылок перед Рождеством — 23 декабря, а перед Новым годом — 30 декабря 2022 года.

Служба госдоходов (VID)



24-26 декабря, а также 31 декабря и 1 января круглосуточные пункты таможенного контроля службы госдоходов (MKP) будут работать без изменений. Будут доступны следующие пункты:

В Риге: MKP в Рижском аэропорту, Рижском свободном порту и в MKP Импорта;

В Латгале: Тереховский, Гребневский, Виентулю, Силенес, Патерниеку, Зилупский, Карсавский, Индрас, Резекненский II пункты, а также пункт Даугавпилсской товарной станции;

В Курземе: MKP Лиепайского порта и Вентспилсского порта.

В предпраздничные дни, 23 и 30 декабря, по сокращенному графику работают Валмиерский и Елгавский MKP.

24-16 декабря, 31 декабря и 1 января будут закрыты пункты Шкиротава, Валмиерский и Елгавский MKP.

Более подробная информация о пунктах таможенного контроля Латвийской Республики размещена на сайте VID в разделе "Muita/Noderīgi/Muitas kontroles un robežkontroles punkti".

Консультативная телефонная линия VID

Очное обслуживание клиентов в Службе государственных доходов происходит по предварительной записи по телефону 67120005.

В праздники стоит учитывать изменения в часах работы Консультативной линии VID (67120000) и Телефонной линии службы поддержки Украины (67120012)

23 декабря — 8.15 — 14.45;

24-26 декабря — телефонные линии VID не работают;

30 декабря — 8.15 — 15.00;

31 декабря — 1 января — телефонные линии VID не работают;

2 января — 8.15 — 17.00

Все услуги VID можно получить в электронном виде в Системе электронного декларирования VID. Более подробная информация об обслуживании клиентов VID доступна на сайте VID в разделе "Контакты".

Электрички

24, 25 и 26 декабря электрички будут курсировать по графику выходных, а дизельные поезда 25 и 26 декабря будут курсировать с изменениями в графике: 25 декабря отменены пять поездов, а 26 декабря — десять поездов, вместо них будут курсировать семь других.

Актуальные изменения расписания уже есть на сайте и в мобильном приложении Pasažieru vilciens.